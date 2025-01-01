Меню
Старший сын
Киноафиша Старший сын

Спектакль Старший сын

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по Александру Вампилову «Старший сын» в Пространстве «К²»

Приглашаем вас на постановку по одноименной пьесе Александра Вампилова, которая станет ярким событием театрального сезона. Режиссером спектакля выступила Анна Дегтярёва, известная своим уникальным подходом к интерпретации классики.

Сюжет

Два молодых человека оказываются в поисках ночлега в маленьком незнакомом городе. Судьба и обман приводят их в квартиру Сарафанова, что запускает череду трогательных и ироничных событий. Спектакль затрагивает важные темы: дружба, любовь, семья и стремление к счастью.

О пьесе

«Старший сын» — это не просто комедия, а глубокая драма о человеческих отношениях. Вампилов, создатель этой пьесы, мастерски передает нюансы человеческих эмоций и переживаний, что делает спектакль особенно актуальным в наше время.

Интересные факты

  • Александр Вампилов — один из самых значимых драматургов советской эпохи, его произведения до сих пор вызывают интерес у зрителей.
  • Спектакль был поставлен во многих театрах мира, но каждый раз интерпретация остается уникальной.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную драму на сцене. Ждем вас на спектакле «Старший сын»!

Расписание

