Спектакль Старший сын

Приглашаем вас на постановку по одноименной пьесе Александра Вампилова, которая станет ярким событием театрального сезона. Режиссером спектакля выступила Анна Дегтярёва, известная своим уникальным подходом к интерпретации классики.
Два молодых человека оказываются в поисках ночлега в маленьком незнакомом городе. Судьба и обман приводят их в квартиру Сарафанова, что запускает череду трогательных и ироничных событий. Спектакль затрагивает важные темы: дружба, любовь, семья и стремление к счастью.
«Старший сын» — это не просто комедия, а глубокая драма о человеческих отношениях. Вампилов, создатель этой пьесы, мастерски передает нюансы человеческих эмоций и переживаний, что делает спектакль особенно актуальным в наше время.
Не упустите возможность увидеть эту замечательную драму на сцене. Ждем вас на спектакле «Старший сын»!