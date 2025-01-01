Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Старшая по жизни
Киноафиша Старшая по жизни

Спектакль Старшая по жизни

16+
Режиссер Александр Сорокин
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия положений с элементами мистики

«Старшая по жизни» – это комедия положений с элементами мистики, которая рассказывает о том, как даже самый привычный быт может обрести новые яркие краски, если позволить себе немного счастья. «Какие желания в моём возрасте?! Мечтать никогда не поздно! К тому же это бесплатно!»

Сюжет спектакля

В центре сюжета – старшая по подъезду Надежда Сергеевна, которая привыкла держать под контролем всё: чистоту, порядок, соседей… Но вот только собственная жизнь утерялась в бесконечных заботах. Всё меняется, когда в дом въезжает новый жилец. Он подозрительно аккуратен, вежлив и чересчур доброжелателен. С ним явно что-то не так! Надежда Сергеевна решает не терять бдительность, ведь на кону – возможность победить во всероссийском конкурсе «Мой дом – моя крепость».

Информация о спектакле

  • Продолжительность: 1 час 30 мин (без антракта)
  • Жанр: Фэнтези-ситком
  • Возрастное ограничение: 16+

Создатели и исполнители

  • Режиссёр: Александр Сорокин
  • Автор: Александр Сорокин
  • Художник по костюмам: Анастасия Эпова
  • Композитор: Никита Алёшечкин

Исполнительские роли

  • Надежда Сергеевна - Ольга Кандазис
  • Стас - Никита Алёшечкин
  • Ленка - Ксения Трофимова
  • Владимир Петрович - Владимир Чистяков / Вячеслав Калиниченко

Премьера спектакля— 5 октября 2025 года. Не упустите шанс посетить эту увлекательную постановку!

Купить билет на спектакль Старшая по жизни

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Ноябрь
5 октября воскресенье
18:00
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
от 800 ₽
12 октября воскресенье
18:00
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
от 800 ₽
8 ноября суббота
18:00
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
от 800 ₽
23 ноября воскресенье
18:00
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
от 800 ₽

В ближайшие дни

Крошка Енот
6+
Детский Кукольный
Крошка Енот
11 октября в 13:30 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Собачье сердце
16+
Драма
Собачье сердце
9 января в 19:00 Красный факел
от 2800 ₽
Разговор, которого не было
12+
Драма
Разговор, которого не было
7 октября в 19:00 13 трамвай
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше