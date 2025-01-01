Спектакль Старшая по жизни

«Старшая по жизни» – это комедия положений с элементами мистики, которая рассказывает о том, как даже самый привычный быт может обрести новые яркие краски, если позволить себе немного счастья. «Какие желания в моём возрасте?! Мечтать никогда не поздно! К тому же это бесплатно!»
В центре сюжета – старшая по подъезду Надежда Сергеевна, которая привыкла держать под контролем всё: чистоту, порядок, соседей… Но вот только собственная жизнь утерялась в бесконечных заботах. Всё меняется, когда в дом въезжает новый жилец. Он подозрительно аккуратен, вежлив и чересчур доброжелателен. С ним явно что-то не так! Надежда Сергеевна решает не терять бдительность, ведь на кону – возможность победить во всероссийском конкурсе «Мой дом – моя крепость».
Премьера спектакля— 5 октября 2025 года. Не упустите шанс посетить эту увлекательную постановку!