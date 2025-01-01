Спектакль «Старосветские помещики» в театре Et Cetera

Театр Et Cetera приглашает зрителей на невероятное путешествие в мир Н.В. Гоголя с постановкой «Старосветские помещики», режиссированной Владимиром Бельдияном. Этот спектакль, основанный на повести великого писателя, предлагает уникальный взгляд на жизнь старосветских помещиков.

О сюжете и персонажах

В спектакле немного действующих лиц, и у каждого из них практически нет текста. Основное повествование ведет Писатель, который выступает как очевидец и создатель истории о Пульхерии Ивановне и Афанасии Ивановиче — замечательных старичках, чья жизнь течет в размеренном ритме. Их дни наполнены неизменными обедами, незначительными беседами и прогулками в саду.

Поэзия быта

Режиссер и артисты тонко передали атмосферу быта, создав поэзию любви, которая витает в заброшенном саду. Несмотря на отсутствие ярких событий, каждый день похож на предыдущий, и монотонность жизни в старом доме наполняет сцену звуками и запахами. Здесь каждый предмет оживает, создавая неповторимое ощущение места.

Гоголевский мир

На сцене возникает удивительно яркий и выразительный гоголевский мир — поэтический и прекрасный, реальный и одновременно ирреальный. Персонажи, такие как Сеятель, Дура, Приказчик, Кошка, а также сам Пушкин, становятся сказочными героями, живущими по своим законам в придуманном мире.

Эмоции и музыка

Несмотря на обаяние этой мирной и безмятежной жизни, в спектакле присутствует и печаль — прощание с близким человеком. В этом произведении Владимир Бельдиян вместе с талантливой командой создал гармоничное сочетание музыки, живописного ряда, виртуозной актерской игры и авторского слова.

Не упустите возможность стать частью этого поэтичного спектакля и погрузиться в удивительный мир старосветских помещиков!