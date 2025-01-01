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Старосветские помещики
Билеты от 4000₽
Киноафиша Старосветские помещики

Спектакль Старосветские помещики

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Старосветские помещики» в театре Et Cetera

Театр Et Cetera приглашает зрителей на невероятное путешествие в мир Н.В. Гоголя с постановкой «Старосветские помещики», режиссированной Владимиром Бельдияном. Этот спектакль, основанный на повести великого писателя, предлагает уникальный взгляд на жизнь старосветских помещиков.

О сюжете и персонажах

В спектакле немного действующих лиц, и у каждого из них практически нет текста. Основное повествование ведет Писатель, который выступает как очевидец и создатель истории о Пульхерии Ивановне и Афанасии Ивановиче — замечательных старичках, чья жизнь течет в размеренном ритме. Их дни наполнены неизменными обедами, незначительными беседами и прогулками в саду.

Поэзия быта

Режиссер и артисты тонко передали атмосферу быта, создав поэзию любви, которая витает в заброшенном саду. Несмотря на отсутствие ярких событий, каждый день похож на предыдущий, и монотонность жизни в старом доме наполняет сцену звуками и запахами. Здесь каждый предмет оживает, создавая неповторимое ощущение места.

Гоголевский мир

На сцене возникает удивительно яркий и выразительный гоголевский мир — поэтический и прекрасный, реальный и одновременно ирреальный. Персонажи, такие как Сеятель, Дура, Приказчик, Кошка, а также сам Пушкин, становятся сказочными героями, живущими по своим законам в придуманном мире.

Эмоции и музыка

Несмотря на обаяние этой мирной и безмятежной жизни, в спектакле присутствует и печаль — прощание с близким человеком. В этом произведении Владимир Бельдиян вместе с талантливой командой создал гармоничное сочетание музыки, живописного ряда, виртуозной актерской игры и авторского слова.

Не упустите возможность стать частью этого поэтичного спектакля и погрузиться в удивительный мир старосветских помещиков!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 4000 ₽
17 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 4000 ₽

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