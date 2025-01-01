Музыкально-поэтический моноспектакль "Старомодный самолёт"

Пристегните ремни: "Старомодный самолёт" отправляется в полёт души! Вы когда-нибудь чувствовали, что современный мир летит слишком быстро? Хочется нажать на паузу и услышать что-то настоящее, искреннее, живое? Мы приглашаем вас на уникальный рейс.

О спектакле

"Старомодный самолёт" — это не просто чтение стихов под музыку. Это откровенный разговор с залом, где автор и исполнитель Виктор Радостин станет вашим пилотом в мире чувств. Вместе с ним вы:

Погрузитесь в мир пронзительной романтики, где каждое слово наполнено нежностью и трепетом.

Взглянете на привычные события сквозь призму острой сатиры, которая заставит вас смеяться.

Услышите дерзкий сарказм, бьющий точно в цель и вскрывающий всеобщее лицемерие.

Прочувствуете глубокую философию явлений сегодняшнего дня, находя ответы на вопросы, которые вы задаете себе наедине с мыслями.

Музыкальная душа вечера

Музыкальной душой этого полёта станет Татьяна Верина. Её изящный аккомпанемент — это не просто фон, а полноценный собеседник поэта, который подчеркивает каждую эмоцию и создает неповторимую атмосферу вечера.

Для кого этот спектакль?

Этот спектакль для тех, кто:

Устал от поверхностности и ищет глубину.

Ценит острое слово и тонкий юмор.

Верит, что поэзия может быть современной, дерзкой и невероятно актуальной.

Не упустите возможность совершить этот незабываемый полёт!