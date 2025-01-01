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Старомодная комедия
Киноафиша Старомодная комедия

Спектакль Старомодная комедия

Постановка
Учебный театр Новосибирского театрального института 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Пьеса Алексея Арбузова на сцене Новосибирского театрального института

Учебный театр Новосибирского театрального института представляет «Старомодную комедию» Алексея Арбузова — пьесу, которая за время своего существования была поставлена на множестве сцен страны. Это лирическая и улыбчивая история о встрече двух людей в том возрасте, когда надежды на новое начало уже практически не осталось.

Сюжет

Внезапно в их жизни происходит чудо — неожиданная встреча, которая приносит радость и близость с человеком, казалось бы, совсем непохожим на тебя. Приморский санаторий становится не только местом отдыха, но и символом новых надежд и возможностей.

Творческая команда

Постановка под руководством преподавателей Новосибирского театрального института Натальи Осиповой и Александра Зубова вновь дарит зрителям возможность прикоснуться к этой трогательной истории. Вы сможете улыбнуться героям, посочувствовать им и окунуться в волшебный мир Арбузова, который так поэтичен и искренен.

Актёры:

  • Она — Наталья Осипова
  • Он — Александр Зубов
  • Соня — Софья Матвейчук

Режиссёр: Константин Брюзгин

Не упустите шанс увидеть этот незабываемый спектакль, который подарит вам множество эмоций и положительных впечатлений!

Режиссер
Константин Брюзгин
В ролях
Наталья Осипова
Александр Зубов
Софья Матвейчук

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 11 сентября
Учебный театр Новосибирского театрального института Новосибирск, Революции, 6
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Новосибирск, 18 сентября
Учебный театр Новосибирского театрального института Новосибирск, Революции, 6
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