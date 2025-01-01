Спектакль Старомодная комедия

Пьеса Алексея Арбузова на сцене Новосибирского театрального института

Учебный театр Новосибирского театрального института представляет «Старомодную комедию» Алексея Арбузова — пьесу, которая за время своего существования была поставлена на множестве сцен страны. Это лирическая и улыбчивая история о встрече двух людей в том возрасте, когда надежды на новое начало уже практически не осталось.

Сюжет

Внезапно в их жизни происходит чудо — неожиданная встреча, которая приносит радость и близость с человеком, казалось бы, совсем непохожим на тебя. Приморский санаторий становится не только местом отдыха, но и символом новых надежд и возможностей.

Творческая команда

Постановка под руководством преподавателей Новосибирского театрального института Натальи Осиповой и Александра Зубова вновь дарит зрителям возможность прикоснуться к этой трогательной истории. Вы сможете улыбнуться героям, посочувствовать им и окунуться в волшебный мир Арбузова, который так поэтичен и искренен.

Актёры:

Она — Наталья Осипова

Он — Александр Зубов

Соня — Софья Матвейчук

Режиссёр: Константин Брюзгин

Не упустите шанс увидеть этот незабываемый спектакль, который подарит вам множество эмоций и положительных впечатлений!