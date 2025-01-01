Спектакль Старомодная комедия

Сергей Паршин и Эра Зиганшина в «Старомодной комедии» Алексея Арбузова

В Театре на Садовой состоится показ спектакля по пьесе Алексея Арбузова, который погружает зрителей в трепетную историю любви взрослых людей.

О сюжете

Работница цирка Лидия Васильевна Жербер приезжает в рижский санаторий на отдых и сразу же начинает вносить хаос в привычный порядок. Она по ночам декламирует стихи соседкам по комнате, встречает рассвет с песней и даже сбегает к морю через окно. Ее независимый и дерзкий характер вызывает раздражение у главврача Родиона Николаевича.

Непростые отношения

Однако со временем между ними начинают зарождаться тонкие чувства. Несмотря на всю иронию и сарказм героев, они оба боятся открыться друг другу. Александра Исакова в роли режиссера подчеркивает, что эти эмоциональные метания и скрытые переживания превратят спектакль в захватывающее зрелище для тех, кто ценит психологическую глубину и неожиданные повороты в отношениях.

Что ожидать

Спектакль понравится зрителям, ищущим в театре не только развлечение, но и тонкие нюансы человеческих чувств. Приходите и станьте свидетелями этой трогательной истории о любви, которую никто не решается назвать.