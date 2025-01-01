Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Starlets of Burlesque - шоу восходящих звезд бурлеска
Билеты от 0₽
Киноафиша Starlets of Burlesque - шоу восходящих звезд бурлеска

Спектакль Starlets of Burlesque - шоу восходящих звезд бурлеска

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О спектакле

Starlets of Burlesque: Новый взгляд на искусство бурлеска

Добро пожаловать на шоу Starlets of Burlesque — новый проект главного московского кабаре-шоу в стиле классического бурлеска Ladies of Burlesque. Это уникальное событие представляет новые имена российского бурлеска и восходящих звёзд жанра, которые уже успели поразить зрителей своими яркими и запоминающимися номерами.

Очарование бурлеска

Бурлеск — это игривый театральный жанр, который вдохновлён красотой женского тела и сексуальностью. В этом искусстве основное внимание уделяется самовыражению артисток, что исключает объективацию. На сцене шоу Starlets of Burlesque нет места условностям. Зрители становятся свидетелями откровенного и ироничного общения артисток со своей аудиторией, где главное — это не тело, а взаимодействие с публикой.

Новые имена на сцене

На шоу вас ждут исполнители, чьи карьеры только начинают набирать обороты, однако они уже успели завоевать внимание зрителей. Каждое выступление отобрано с особой тщательностью, акцент на ярких и зрелищных перформансах — это залог незабываемого вечера!

Успех Ladies of Burlesque

За шесть лет существования проекта Ladies of Burlesque организовано более восьмидесяти шоу и вечеринок. Команда стала настоящей изюминкой московской театральной жизни, получив положительные отзывы от прессы и создав сообщество, объединяющее поклонников жанра.

Не упустите шанс стать частью этой магии! Погрузитесь в мир яркого стиля и творческого самовыражения, посетив шоу Starlets of Burlesque!

Купить билет на спектакль Starlets of Burlesque - шоу восходящих звезд бурлеска

Помощь с билетами
Январь
24 января суббота
19:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

В ближайшие дни

Чужой ребенок
16+
Комедия
Чужой ребенок
27 января в 12:00 Дворец на Яузе
Билеты
Рождественская сказка в Каминном зале XIX века
0+
Детские елки Детский
Рождественская сказка в Каминном зале XIX века
2 января в 11:30 Галерея Шилова
от 3900 ₽
Прекрасные люди
12+
Драма Классическая драма
Прекрасные люди
25 декабря в 19:00 Театральный центр «Вишневый сад»
от 400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше