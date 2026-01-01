Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Starkillers
Киноафиша Starkillers

Starkillers

16+
Возраст 16+

О концерте

Юбилейный концерт группы Старкиллеры

Группа Старкиллеры готовится к празднованию своего 10-летия с грандиозным юбилейным шоу! Эта удивительная ночь обещает собрать множество поклонников, которые смогут насладиться атмосферой веселья и музыки.

Лучшие треки на одном концерте

Зрителей ждёт концентрат самых замечательных треков со всех альбомов группы. Это будет идеальная возможность услышать хиты, которые завоевали сердца фанатов за годы творчества.

Не упустите возможность!

Приходите сами и приглашайте всех своих друзей! Это событие станет настоящей историей, которую не захочется пропустить. Присоединяйтесь к празднованию и станьте частью уникального музыкального вечера!

Купить билет на концерт Starkillers

Помощь с билетами
В других городах
Март
22 марта воскресенье
18:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1000 ₽
27 марта пятница
19:00
Бар «Пивбургер» Уфа, просп. Октября, 4/1, ЦТиР «Мир»
от 1000 ₽
28 марта суббота
19:00
Syndrome Bar Екатеринбург, Антона Валека, 12
от 1000 ₽
29 марта воскресенье
18:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11

В ближайшие дни

Лесоповал
12+
Шансон
Лесоповал
9 марта в 19:00 ДК ГАЗ
от 1800 ₽
Комедийная импровизация
18+
Юмор
Комедийная импровизация
9 мая в 19:30 Improv Club
Билеты
ВИА Синяя птица
6+
Эстрада
ВИА Синяя птица
7 января в 19:00 ДК «Красное Сормово»
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше