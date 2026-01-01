Starkillers

Юбилейный концерт группы Старкиллеры

Группа Старкиллеры готовится к празднованию своего 10-летия с грандиозным юбилейным шоу! Эта удивительная ночь обещает собрать множество поклонников, которые смогут насладиться атмосферой веселья и музыки.

Лучшие треки на одном концерте

Зрителей ждёт концентрат самых замечательных треков со всех альбомов группы. Это будет идеальная возможность услышать хиты, которые завоевали сердца фанатов за годы творчества.

Не упустите возможность!

Приходите сами и приглашайте всех своих друзей! Это событие станет настоящей историей, которую не захочется пропустить. Присоединяйтесь к празднованию и станьте частью уникального музыкального вечера!