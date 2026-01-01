Starkillers

Группа Старкиллеры готовится к празднованию своего 10-летия с грандиозным юбилейным шоу! Эта удивительная ночь обещает собрать множество поклонников, которые смогут насладиться атмосферой веселья и музыки.
Зрителей ждёт концентрат самых замечательных треков со всех альбомов группы. Это будет идеальная возможность услышать хиты, которые завоевали сердца фанатов за годы творчества.
Приходите сами и приглашайте всех своих друзей! Это событие станет настоящей историей, которую не захочется пропустить. Присоединяйтесь к празднованию и станьте частью уникального музыкального вечера!