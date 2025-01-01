Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Starkillers
Киноафиша Starkillers

Starkillers

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой концерт The Starkillers в Петербурге

10 октября в клубе «Рассвет» пройдет долгожданное шоу метал-группы The Starkillers. Эта команда известна своими мощными выступлениями и неповторимой атмосферой на сцене. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события!

Что вас ждет на концерте?

Группа представит как свои самые любимые хиты, так и новые треки, которые порадуют как преданных поклонников, так и новых слушателей. Готовьтесь к настоящему взрыву эмоций, который захватит вас с первых аккордов!

Почему стоит прийти?

Концерт The Starkillers — это не просто музыкальное событие, а целое шоу, полное энергии и драйва. Вы сможете забыть о повседневных заботах и погрузиться в атмосферу экстремального метал-н-ролла и веселья. Не забудьте взять с собой друзей, ведь вместе всегда веселее!

Интересные факты

The Starkillers образовались в 2008 году и с тех пор завоевали популярность как на отечественной, так и на международной сцене. Их выступления известны не только качественной музыкой, но и захватывающими визуальными эффектами. Группа активно сотрудничает с различными артистами и участвует в значимых музыкальных фестивалях.

Как добраться?

Клуб «Рассвет» удобно расположен в центре города, что позволяет легко добраться до него на общественном транспорте. Не забудьте заранее спланировать свой маршрут, чтобы не пропустить начало концерта!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера. Ждем вас 10 октября в клубе «Рассвет»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
20:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
21 сентября в 19:15 Commode
от 790 ₽
Шедевры мировой классики
12+
Классическая музыка
Шедевры мировой классики
25 октября в 19:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 900 ₽
6+
Классическая музыка
А.Тарасевич фортепиано, аб-т №4
30 сентября в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше