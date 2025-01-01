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Starkillers
Киноафиша Starkillers

Starkillers

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой концерт The Starkillers в Казани

23 октября в Казани состоится долгожданный концерт группы The Starkillers. Это уникальная возможность погрузиться в мир экстремального метал-н-ролла и веселья, забыв на один вечер о повседневных заботах.

Ожидаемое шоу

На концерте прозвучат все ваши любимые хиты, а также самые новые треки, которые уже успели полюбиться фанатам. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Приглашайте друзей

Не приходите одни — берите с собой друзей! Чем больше зрителей, тем ярче атмосфера. The Starkillers всегда радует своих слушателей энергией и драйвом.

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Билеты уже в продаже, спешите приобрести их заранее!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 12 октября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
18:00 от 1000 ₽
Воронеж, 16 октября
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
19:00 от 1000 ₽
Волгоград, 17 октября
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
19:00 от 1000 ₽
Краснодар, 18 октября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 1000 ₽
Ростов-на-Дону, 19 октября
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
18:00 от 1000 ₽
Казань, 23 октября
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 24 октября
Ц Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6, 2 этаж
19:00 от 1500 ₽
Челябинск, 26 октября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
18:00 от 1500 ₽
Омск, 29 октября
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
19:00 от 1500 ₽
Новосибирск, 30 октября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 1500 ₽
Красноярск, 31 октября
Закрытый клуб «64/6» Красноярск, Качинская, 64/6
18:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Стендап, открытый микрофон
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Стендап, открытый микрофон
16 сентября в 19:30 Improv Club
от 200 ₽
Нежность на бумаге
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Нежность на бумаге
8 августа в 19:00 Пространство Tago Mago
от 800 ₽
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Микросказы
26 сентября в 19:00 Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко
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