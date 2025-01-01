Большой концерт The Starkillers в Казани

23 октября в Казани состоится долгожданный концерт группы The Starkillers. Это уникальная возможность погрузиться в мир экстремального метал-н-ролла и веселья, забыв на один вечер о повседневных заботах.

Ожидаемое шоу

На концерте прозвучат все ваши любимые хиты, а также самые новые треки, которые уже успели полюбиться фанатам. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Приглашайте друзей

Не приходите одни — берите с собой друзей! Чем больше зрителей, тем ярче атмосфера. The Starkillers всегда радует своих слушателей энергией и драйвом.

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Билеты уже в продаже, спешите приобрести их заранее!