Старинный орган в англиканском соборе. Вселенная Поля Мориа

Приглашаем вас в увлекательное музыкальное путешествие по изысканной вселенной Поля Мориа — одного из самых популярных композиторов, дирижёров и аранжировщиков XX века. Его творчество, наполненное французским шармом, страстью и тонким лиризмом, предстанет перед вами в необычном, величественном звучании органа.
В программе вы услышите как оригинальные произведения Поля Мориа, так и его выдающиеся аранжировки известных мелодий кино и эстрады. Одним из первых акцентов станет «Менуэт» — элегантная дань барочной традиции, наполненная утончённостью и танцевальной грацией. Вслед за ним прозвучит яркая, игривая «Alla Figaro», в которой угадывается театральный задор итальянской оперы.
Кинематографическая часть программы — это признание в любви к музыке Эннио Морриконе. Произведения итальянского маэстро незменно составляли значительную часть репертуара эстрадно-симфонического Гранд-оркестра, который основал и возглавил Поль Мориа. Вы услышите медитативные, пронизывающие темы «Chi mai» и «Le vent, le cri» из фильма «Профессионал», а затем погрузитесь в магию киноленты «Однажды в Америке».
Завершит концерт музыкальный калейдоскоп парижской кинолирики и, конечно, «El Bimbo» — визитная карточка диско-эры, лёгкая, танцевальная и узнаваемая с первых нот.
В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного. Органный репертуар предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Органист года – 2021» Мария Блажевич (орган).
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Парковка на территории собора запрещена.