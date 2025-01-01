Старинный орган в англиканском соборе. Вселенная Поля Мориа

Музыкальное путешествие в мир Поля Мориа

Приглашаем вас в увлекательное музыкальное путешествие по изысканной вселенной Поля Мориа — одного из самых популярных композиторов, дирижёров и аранжировщиков XX века. Его творчество, наполненное французским шармом, страстью и тонким лиризмом, предстанет перед вами в необычном, величественном звучании органа.

Программа концерта

В программе вы услышите как оригинальные произведения Поля Мориа, так и его выдающиеся аранжировки известных мелодий кино и эстрады. Одним из первых акцентов станет «Менуэт» — элегантная дань барочной традиции, наполненная утончённостью и танцевальной грацией. Вслед за ним прозвучит яркая, игривая «Alla Figaro», в которой угадывается театральный задор итальянской оперы.

Кинематографическая часть программы — это признание в любви к музыке Эннио Морриконе. Произведения итальянского маэстро незменно составляли значительную часть репертуара эстрадно-симфонического Гранд-оркестра, который основал и возглавил Поль Мориа. Вы услышите медитативные, пронизывающие темы «Chi mai» и «Le vent, le cri» из фильма «Профессионал», а затем погрузитесь в магию киноленты «Однажды в Америке».

Завершит концерт музыкальный калейдоскоп парижской кинолирики и, конечно, «El Bimbo» — визитная карточка диско-эры, лёгкая, танцевальная и узнаваемая с первых нот.

Уникальное звучание органов

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного. Органный репертуар предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии.

Состав программы

П. Мориа. Менуэт

П. Мориа. Alla Figaro

Ф. Лей. История любви

П. Карли – П. Мориа. Прости меня за мой каприз

Э. Морриконе. «Chi mai» и «Le vent, le cri» из фильма «Профессионал»

Cockeys’s Song и главная тема из фильма «Однажды в Америке»

Poverty, Amapola и Deborah’s theme из фильма «Однажды в Америке»

Г. Роллан – П. Мориа. Токката

С. Никитин – П. Мориа. Под музыку Вивальди

П. де Сенневиль. Баллада для Аделины

А. Попп. Манчестер-Ливерпуль

Э. Морриконе. Две темы из фильма «Маргинал»

Ю. Жиро. Под небом Парижа

Д. Роблес. Полет кондора

В. Косма. «Дойна и Сырба» из фильма «Высокий блондин в черном ботинке»

В. Косма. Игрушка

А. Рамирес – П. Мориа. Aluoette (Жаворонок)

П. Мориа. El bimbo

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Органист года – 2021» Мария Блажевич (орган).

Информация о концерте

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Парковка на территории собора запрещена.