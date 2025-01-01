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Старинный орган в англиканском соборе. Вселенная Поля Мориа
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старинный орган в англиканском соборе. Вселенная Поля Мориа

Старинный орган в англиканском соборе. Вселенная Поля Мориа

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в мир Поля Мориа

Приглашаем вас в увлекательное музыкальное путешествие по изысканной вселенной Поля Мориа — одного из самых популярных композиторов, дирижёров и аранжировщиков XX века. Его творчество, наполненное французским шармом, страстью и тонким лиризмом, предстанет перед вами в необычном, величественном звучании органа.

Программа концерта

В программе вы услышите как оригинальные произведения Поля Мориа, так и его выдающиеся аранжировки известных мелодий кино и эстрады. Одним из первых акцентов станет «Менуэт» — элегантная дань барочной традиции, наполненная утончённостью и танцевальной грацией. Вслед за ним прозвучит яркая, игривая «Alla Figaro», в которой угадывается театральный задор итальянской оперы.

Кинематографическая часть программы — это признание в любви к музыке Эннио Морриконе. Произведения итальянского маэстро незменно составляли значительную часть репертуара эстрадно-симфонического Гранд-оркестра, который основал и возглавил Поль Мориа. Вы услышите медитативные, пронизывающие темы «Chi mai» и «Le vent, le cri» из фильма «Профессионал», а затем погрузитесь в магию киноленты «Однажды в Америке».

Завершит концерт музыкальный калейдоскоп парижской кинолирики и, конечно, «El Bimbo» — визитная карточка диско-эры, лёгкая, танцевальная и узнаваемая с первых нот.

Уникальное звучание органов

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного. Органный репертуар предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии.

Состав программы

  • П. Мориа. Менуэт
  • П. Мориа. Alla Figaro
  • Ф. Лей. История любви
  • П. Карли – П. Мориа. Прости меня за мой каприз
  • Э. Морриконе. «Chi mai» и «Le vent, le cri» из фильма «Профессионал»
  • Cockeys’s Song и главная тема из фильма «Однажды в Америке»
  • Poverty, Amapola и Deborah’s theme из фильма «Однажды в Америке»
  • Г. Роллан – П. Мориа. Токката
  • С. Никитин – П. Мориа. Под музыку Вивальди
  • П. де Сенневиль. Баллада для Аделины
  • А. Попп. Манчестер-Ливерпуль
  • Э. Морриконе. Две темы из фильма «Маргинал»
  • Ю. Жиро. Под небом Парижа
  • Д. Роблес. Полет кондора
  • В. Косма. «Дойна и Сырба» из фильма «Высокий блондин в черном ботинке»
  • В. Косма. Игрушка
  • А. Рамирес – П. Мориа. Aluoette (Жаворонок)
  • П. Мориа. El bimbo

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Органист года – 2021» Мария Блажевич (орган).

Информация о концерте

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

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