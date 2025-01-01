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Старинный орган в англиканском соборе. Вселенная Баха
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старинный орган в англиканском соборе. Вселенная Баха

Старинный орган в англиканском соборе. Вселенная Баха

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка Баха в англиканском соборе

Вечер, посвященный вселенной творчества Иоганна Себастьяна Баха, обещает стать настоящим событием для любителей классической музыки. В этой уникальной программе сочетаются изящная камерность, высокая патетика и трогательная тонкость человеческой души. Как сказал поэт Иосиф Бродский: «В каждой музыке – Бах, в каждом из нас – Бог». В этом концерте вы услышите лучшие произведения композитора, которые навсегда изменили музыкальную историю.

Программа вечера

В программе прозвучат настоящие жемчужины органного творчества Баха:

  • Прелюдия до минор BWV 546/I
  • Хоральная прелюдия «Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ» BWV 639
  • Фуга до минор BWV 546/II
  • Фантазия соль минор BWV 542/I
  • Три хоральные прелюдии на тему «Wer nur den lieben»: BWV 691, 690, 642
  • Largo из сонаты до мажор BWV 529 / II
  • Хоральная прелюдия «Jesus bleibet meine Freude» BWV 147
  • Хоральная прелюдия «Aus der Tiefe rufe Ich» BWV 745
  • Токката и фуга ре минор BWV 565

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Виктория Гамазова. Ее мастерство и уникальный подход к музыке позволят вам по-новому оценить величие произведений Баха.

Органное звучание

Звучание произведений Баха будет сопровождаться на двух органах: старинном духовом органе фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современном органе фирмы «Viscount». Это даст возможность насладиться органной музыкой эпохи барокко во всем разнообразии и великолепии.

Важная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия в мир Баха!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

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