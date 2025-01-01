Старинный орган в англиканском соборе. Вселенная Баха

Вечер, посвященный вселенной творчества Иоганна Себастьяна Баха, обещает стать настоящим событием для любителей классической музыки. В этой уникальной программе сочетаются изящная камерность, высокая патетика и трогательная тонкость человеческой души. Как сказал поэт Иосиф Бродский: «В каждой музыке – Бах, в каждом из нас – Бог». В этом концерте вы услышите лучшие произведения композитора, которые навсегда изменили музыкальную историю.
В программе прозвучат настоящие жемчужины органного творчества Баха:
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Виктория Гамазова. Ее мастерство и уникальный подход к музыке позволят вам по-новому оценить величие произведений Баха.
Звучание произведений Баха будет сопровождаться на двух органах: старинном духовом органе фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современном органе фирмы «Viscount». Это даст возможность насладиться органной музыкой эпохи барокко во всем разнообразии и великолепии.
Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!
Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия в мир Баха!