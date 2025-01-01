Старинный орган в англиканском соборе. Шедевры органной музыки трех столетий

Уникальный вечер органной музыки в соборе

Орган — величайший музыкальный инструмент с поразительным диапазоном и тембром. С XIV века и до наших дней он заслуженно носит титул «короля инструментов». Его эмоциональная мощь и универсальность могут соперничать только с симфоническим оркестром.

В этот вечер вам предстоит насладиться шедеврами органной музыки, охватывающими три столетия. В программе звучат величественные сочинения И. С. Баха, считавшиеся основой немецкой органной школы, а также известные произведения: Ave Maria Ф. Шуберта и Свадебный марш Ф. Мендельсона.

Звучание двух органов

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это даст вам уникальную возможность услышать звучание обоих инструментов — старинного немецкого и итальянского концертного.

Программа вечера

Органный репертуар разных эпох будет представлен во всем многообразии. В афише:

И. С. Бах Прелюдия и фуга c-moll, BWV 546 Хорал «Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf» Прелюдия и фуга a-moll, BWV 543 Хорал «Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ»

Й. Гайдн — Соната №23 фа мажор (I часть)

Л. Боккерини — Менуэт

И. Брамс — Хоральная обработка «Herzlich tut mich verlangen»

Ж. К. Лемман — Fanfare

С. Франк — Фантазия C-dur

Л. Вьерн — «Allegro vivace» из Первой симфонии

Ф. Шуберт — Ave Maria

Ф. Мендельсон — Свадебный марш

Обращаем внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнитель

Середину вечера заполнит игра лауреата международных конкурсов Всеволода Румака (орган).

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 80 минут без антракта. Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена.