Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Старинный орган в англиканском соборе. Шедевры органной музыки трех столетий
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старинный орган в англиканском соборе. Шедевры органной музыки трех столетий

Старинный орган в англиканском соборе. Шедевры органной музыки трех столетий

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Уникальный вечер органной музыки в соборе

Орган — величайший музыкальный инструмент с поразительным диапазоном и тембром. С XIV века и до наших дней он заслуженно носит титул «короля инструментов». Его эмоциональная мощь и универсальность могут соперничать только с симфоническим оркестром.

В этот вечер вам предстоит насладиться шедеврами органной музыки, охватывающими три столетия. В программе звучат величественные сочинения И. С. Баха, считавшиеся основой немецкой органной школы, а также известные произведения: Ave Maria Ф. Шуберта и Свадебный марш Ф. Мендельсона.

Звучание двух органов

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это даст вам уникальную возможность услышать звучание обоих инструментов — старинного немецкого и итальянского концертного.

Программа вечера

Органный репертуар разных эпох будет представлен во всем многообразии. В афише:

  • И. С. Бах
    • Прелюдия и фуга c-moll, BWV 546
    • Хорал «Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf»
    • Прелюдия и фуга a-moll, BWV 543
    • Хорал «Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ»
  • Й. Гайдн — Соната №23 фа мажор (I часть)
  • Л. Боккерини — Менуэт
  • И. Брамс — Хоральная обработка «Herzlich tut mich verlangen»
  • Ж. К. Лемман — Fanfare
  • С. Франк — Фантазия C-dur
  • Л. Вьерн — «Allegro vivace» из Первой симфонии
  • Ф. Шуберт — Ave Maria
  • Ф. Мендельсон — Свадебный марш

Обращаем внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнитель

Середину вечера заполнит игра лауреата международных конкурсов Всеволода Румака (орган).

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 80 минут без антракта. Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт Старинный орган в англиканском соборе. Шедевры органной музыки трех столетий

Помощь с билетами
Ноябрь
20 ноября четверг
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
11 ноября в 20:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Судный день
18+
Юмор
Судный день
21 октября в 21:00 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Blues & Soul Jam
12+
Блюз Соул
Blues & Soul Jam
8 октября в 20:00 Jam Club
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше