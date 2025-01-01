Старинный орган в англиканском соборе. Шедевры органной музыки трех столетий

Орган — величайший музыкальный инструмент с поразительным диапазоном и тембром. С XIV века и до наших дней он заслуженно носит титул «короля инструментов». Его эмоциональная мощь и универсальность могут соперничать только с симфоническим оркестром.
В этот вечер вам предстоит насладиться шедеврами органной музыки, охватывающими три столетия. В программе звучат величественные сочинения И. С. Баха, считавшиеся основой немецкой органной школы, а также известные произведения:
Ave Maria Ф. Шуберта и Свадебный марш Ф. Мендельсона.
В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это даст вам уникальную возможность услышать звучание обоих инструментов — старинного немецкого и итальянского концертного.
Органный репертуар разных эпох будет представлен во всем многообразии. В афише:
Обращаем внимание, что в программе возможны изменения.
Середину вечера заполнит игра лауреата международных конкурсов Всеволода Румака (орган).
Продолжительность концерта: 80 минут без антракта. Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена.