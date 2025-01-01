Старинный орган в англиканском соборе. Шедевры органной музыки двух столетий

Приглашаем вас стать свидетелем уникального музыкального события, где строгая красота барокко встречается с лирической глубиной романтизма. В этом концерте величественные произведения Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя, воплощающие идеалы порядка и гармонии, сосуществуют с утончёнными страницами музыки Роберта Шумана.
Под сводами старинного англиканского собора орган расскажет историю двух великих эпох — их различий и незримой преемственности. В зале установлены два органа: старинный духовой орган фирмы Rohlfing-Kreienbrink, детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы Viscount. Это уникальная возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органов.
В программе:
Исполняет лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова (орган). Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).
Парковка на территории собора запрещена. Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Не упустите возможность погрузиться в неподвластную времени красоту музыки!