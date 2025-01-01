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Старинный орган в англиканском соборе. Шедевры органной музыки двух столетий
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старинный орган в англиканском соборе. Шедевры органной музыки двух столетий

Старинный орган в англиканском соборе. Шедевры органной музыки двух столетий

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный диалог времён: органный концерт в англиканском соборе

Приглашаем вас стать свидетелем уникального музыкального события, где строгая красота барокко встречается с лирической глубиной романтизма. В этом концерте величественные произведения Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя, воплощающие идеалы порядка и гармонии, сосуществуют с утончёнными страницами музыки Роберта Шумана.

Два органа — два мира

Под сводами старинного англиканского собора орган расскажет историю двух великих эпох — их различий и незримой преемственности. В зале установлены два органа: старинный духовой орган фирмы Rohlfing-Kreienbrink, детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы Viscount. Это уникальная возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органов.

Программа концерта

В программе:

  • И. С. Бах:
    • Прелюдия и фуга до минор BWV 546
    • Четыре хоральные прелюдии
    • Токката и фуга ре минор BWV 565
  • Г. Ф. Гендель:
    • Пассакалия соль минор
    • «Аллилуйя» из оратории «Мессия»
    • Largo из оперы «Ксеркс»
    • Allegro maestoso из сюиты «Музыка на воде»
  • Р. Шуман:
    • Три пьесы в канонической форме
  • И. Рейнбергер:
    • Соната №7 фа минор, I часть

Исполняет лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова (орган). Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).

Важно знать

Парковка на территории собора запрещена. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Не упустите возможность погрузиться в неподвластную времени красоту музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
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