Старинный орган в англиканском соборе. Шедевры органной музыки двух столетий

Музыкальный диалог времён: органный концерт в англиканском соборе

Приглашаем вас стать свидетелем уникального музыкального события, где строгая красота барокко встречается с лирической глубиной романтизма. В этом концерте величественные произведения Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя, воплощающие идеалы порядка и гармонии, сосуществуют с утончёнными страницами музыки Роберта Шумана.

Два органа — два мира

Под сводами старинного англиканского собора орган расскажет историю двух великих эпох — их различий и незримой преемственности. В зале установлены два органа: старинный духовой орган фирмы Rohlfing-Kreienbrink, детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы Viscount. Это уникальная возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органов.

Программа концерта

В программе:

И. С. Бах: Прелюдия и фуга до минор BWV 546 Четыре хоральные прелюдии Токката и фуга ре минор BWV 565

Г. Ф. Гендель: Пассакалия соль минор «Аллилуйя» из оратории «Мессия» Largo из оперы «Ксеркс» Allegro maestoso из сюиты «Музыка на воде»

Р. Шуман: Три пьесы в канонической форме

И. Рейнбергер: Соната №7 фа минор, I часть



Исполняет лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова (орган). Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).

Важно знать

Парковка на территории собора запрещена. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Не упустите возможность погрузиться в неподвластную времени красоту музыки!