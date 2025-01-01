Старинный орган в англиканском соборе. Шедевры барокко и романтизма

Вечер органной музыки: Звуки двух эпох

Самый большой и таинственный музыкальный инструмент — орган — с XIV века гордо носит звание «короля инструментов». Благодаря своему уникальному тембру и широкому диапазону, он способен вызывать сильные эмоции, сопоставимые лишь с симфоническим оркестром.

В этот вечер перед вами предстанет плеяда выдающихся композиторов, начиная с великого Иоганна Себастьяна Баха и заканчивая композиторами-романтиками. В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount».

Уникальная возможность

Это ваш шанс услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного. Органный репертуар различных эпох будет представлен во всем разнообразии и великолепии. В программе:

И. С. Бах: Прелюдия и фуга ми минор BWV 548; Концерт ре минор (по Антонио Вивальди) BWV 596

И. Брамс: Прелюдия и фуга ля минор WoO 9; Прелюдия и фуга соль минор WoO 10

Ф. Мендельсон-Бартольди: Соната для органа фа минор, оп. 65, №1; Соната для органа си-бемоль мажор, оп. 65, №4

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Валерия Пименова.

Детали концерта

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Также парковка на территории собора запрещена.