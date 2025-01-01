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Старинный орган в англиканском соборе. Шедевры барокко и романтизма
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старинный орган в англиканском соборе. Шедевры барокко и романтизма

Старинный орган в англиканском соборе. Шедевры барокко и романтизма

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер органной музыки: Звуки двух эпох

Самый большой и таинственный музыкальный инструмент — орган — с XIV века гордо носит звание «короля инструментов». Благодаря своему уникальному тембру и широкому диапазону, он способен вызывать сильные эмоции, сопоставимые лишь с симфоническим оркестром.

В этот вечер перед вами предстанет плеяда выдающихся композиторов, начиная с великого Иоганна Себастьяна Баха и заканчивая композиторами-романтиками. В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount».

Уникальная возможность

Это ваш шанс услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного. Органный репертуар различных эпох будет представлен во всем разнообразии и великолепии. В программе:

  • И. С. Бах: Прелюдия и фуга ми минор BWV 548; Концерт ре минор (по Антонио Вивальди) BWV 596
  • И. Брамс: Прелюдия и фуга ля минор WoO 9; Прелюдия и фуга соль минор WoO 10
  • Ф. Мендельсон-Бартольди: Соната для органа фа минор, оп. 65, №1; Соната для органа си-бемоль мажор, оп. 65, №4

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Валерия Пименова.

Детали концерта

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Также парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

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