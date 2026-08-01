Старинный орган в англиканском соборе при свечах. Жемчужина барокко: Бах, Гендель, Вивальди

В Англиканском соборе Святого Андрея состоится увлекательный вечер органной музыки при свечах. В программе — произведения великих композиторов Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. Несмотря на схожесть их судеб, творчество обоих музыкантов отличается уникальностью и глубиной. Гостям предложат насладиться звучанием Токкаты и фуги «Фа-мажор», BWV 540, Сонаты «До-минор» для скрипки и органа, BWV 1017, а также Прелюдии и фуги «Ля-минор», BWV 543 от Баха, и Концерта для скрипки с оркестром, K.219 (в переложении для скрипки и органа) от Моцарта.
Исполняют лауреаты международных конкурсов: Леонарда (скрипка) — обладательница Золотой скрипки России, и Игорь Гольденберг (орган). Вечер будет особенно интересен любителям барокко и классической музыки, а также тем, кто хочет узнать больше о жизни и творчестве этих великих композиторов.
В этом вечере будет представлено множество шедевров, включая музыку трех титанов музыкального барокко — Баха, Генделя и Вивальди, а также их предшественника Дитриха Букстехуде. Вот что ожидает зрителей:
Обратите внимание, что программа может изменяться. Концерт будет исполнять лауреат международных конкурсов Егор Колесов (орган).
Важная информация: мероприятие пройдет без антракта. Парковка на территории собора запрещена!