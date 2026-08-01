Старинный орган в англиканском соборе при свечах. Жемчужина барокко: Бах, Гендель, Вивальди

Вечер органной музыки при свечах в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея состоится увлекательный вечер органной музыки при свечах. В программе — произведения великих композиторов Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. Несмотря на схожесть их судеб, творчество обоих музыкантов отличается уникальностью и глубиной. Гостям предложат насладиться звучанием Токкаты и фуги «Фа-мажор», BWV 540, Сонаты «До-минор» для скрипки и органа, BWV 1017, а также Прелюдии и фуги «Ля-минор», BWV 543 от Баха, и Концерта для скрипки с оркестром, K.219 (в переложении для скрипки и органа) от Моцарта.

Исполняют лауреаты международных конкурсов: Леонарда (скрипка) — обладательница Золотой скрипки России, и Игорь Гольденберг (орган). Вечер будет особенно интересен любителям барокко и классической музыки, а также тем, кто хочет узнать больше о жизни и творчестве этих великих композиторов.

Программа концерта

В этом вечере будет представлено множество шедевров, включая музыку трех титанов музыкального барокко — Баха, Генделя и Вивальди, а также их предшественника Дитриха Букстехуде. Вот что ожидает зрителей:

Дитрих Букстехуде (1637-1707). Чакона ми минор

Антонио Вивальди (1678-1741). Концерт ре минор RV 565 (переложение Иоганна Себастьяна Баха) I. Allegro II. Grave III. Fuga IV. Largo e spiccato V. Allegro

Концерт ля минор RV 522 (переложение Иоганна Себастьяна Баха) I. Allegro II. Adagio III. Allegro

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)

Прелюдия и фуга до минор BWV 546

Три хоральные прелюдии

Георг Фридрих Гендель (1685-1759). Концерт для органа с оркестром си бемоль мажор Op.7/3, III. Spirituoso (переложение для органа соло)

Обратите внимание, что программа может изменяться. Концерт будет исполнять лауреат международных конкурсов Егор Колесов (орган).

Важная информация: мероприятие пройдет без антракта. Парковка на территории собора запрещена!