Старинный орган в англиканском соборе при свечах. Шедевры органной музыки трех столетий

Орган — удивительный и таинственный музыкальный инструмент, который с XIV века носит звание «короля инструментов». Никакой другой музыкальный инструмент не может соперничать с ним по эмоциональному воздействию и мощи звучания. В предстоящий вечер зрители смогут насладиться шедеврами органной музыки, охватывающими три века.
В исполнении лауреата международных конкурсов Всеволода Румака прозвучат величественные произведения, в том числе:
Обратите внимание, что программа может быть изменена. Концерт продлится 80 минут без антракта.
В зале церкви, предоставленной фондом «Небесный мост», установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink» и современный цифровой орган от «Viscount». Старинный инструмент, детали которого датируются XVIII и XIX веками, создаст особую атмосферу, в то время как современный орган обеспечит уникальные звуковые эффекты.
Парковка на территории собора запрещена, поэтому рекомендуем заранее позаботиться о способе добраться до церкви.
Не упустите возможность насладиться великолепием органной музыки и погрузиться в атмосферу музыкального искусства!