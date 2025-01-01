Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старинный орган в англиканском соборе при свечах. Шедевры органной музыки трех столетий

Старинный орган в англиканском соборе при свечах. Шедевры органной музыки трех столетий

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Уникальный вечер органной музыки в церкви

Орган — удивительный и таинственный музыкальный инструмент, который с XIV века носит звание «короля инструментов». Никакой другой музыкальный инструмент не может соперничать с ним по эмоциональному воздействию и мощи звучания. В предстоящий вечер зрители смогут насладиться шедеврами органной музыки, охватывающими три века.

Программа мероприятия

В исполнении лауреата международных конкурсов Всеволода Румака прозвучат величественные произведения, в том числе:

  • И. С. Бах — Прелюдия и фуга c-moll, BWV 546
  • И. С. Бах — Хорал «Herr Gott, nun schleuβ den Himmel auf»
  • И. С. Бах — Прелюдия и фуга a-moll, BWV 543
  • И. С. Бах — Хорал «Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ»
  • Й. Брамс — Двухголосная инвенция фа минор
  • Ж. К. Лемман — Fanfare
  • С. Франк — Фантазия C-dur
  • Л. Вьерн — «Allegro vivace» из Первой симфонии
  • Ф. Шуберт — Ave Maria
  • Ф. Мендельсон — Свадебный марш

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Концерт продлится 80 минут без антракта.

Два органа на одной сцене

В зале церкви, предоставленной фондом «Небесный мост», установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink» и современный цифровой орган от «Viscount». Старинный инструмент, детали которого датируются XVIII и XIX веками, создаст особую атмосферу, в то время как современный орган обеспечит уникальные звуковые эффекты.

Полезная информация

Парковка на территории собора запрещена, поэтому рекомендуем заранее позаботиться о способе добраться до церкви.

Не упустите возможность насладиться великолепием органной музыки и погрузиться в атмосферу музыкального искусства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Dr. Аграновский & De Blues Spinners
18+
Блюз
Dr. Аграновский & De Blues Spinners
1 ноября в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Владимир Кузьмин
18+
Рок
Владимир Кузьмин
3 января в 16:00 Академ-джаз-клуб
от 3000 ₽
Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
16 сентября в 20:00 Жаровня
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше