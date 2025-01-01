Старинный орган в англиканском соборе при свечах. Шедевры органной музыки трех столетий

Уникальный вечер органной музыки в церкви

Орган — удивительный и таинственный музыкальный инструмент, который с XIV века носит звание «короля инструментов». Никакой другой музыкальный инструмент не может соперничать с ним по эмоциональному воздействию и мощи звучания. В предстоящий вечер зрители смогут насладиться шедеврами органной музыки, охватывающими три века.

Программа мероприятия

В исполнении лауреата международных конкурсов Всеволода Румака прозвучат величественные произведения, в том числе:

И. С. Бах — Прелюдия и фуга c-moll, BWV 546

И. С. Бах — Хорал «Herr Gott, nun schleuβ den Himmel auf»

И. С. Бах — Прелюдия и фуга a-moll, BWV 543

И. С. Бах — Хорал «Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ»

Й. Брамс — Двухголосная инвенция фа минор

Ж. К. Лемман — Fanfare

С. Франк — Фантазия C-dur

Л. Вьерн — «Allegro vivace» из Первой симфонии

Ф. Шуберт — Ave Maria

Ф. Мендельсон — Свадебный марш

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Концерт продлится 80 минут без антракта.

Два органа на одной сцене

В зале церкви, предоставленной фондом «Небесный мост», установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink» и современный цифровой орган от «Viscount». Старинный инструмент, детали которого датируются XVIII и XIX веками, создаст особую атмосферу, в то время как современный орган обеспечит уникальные звуковые эффекты.

Полезная информация

Парковка на территории собора запрещена, поэтому рекомендуем заранее позаботиться о способе добраться до церкви.

Не упустите возможность насладиться великолепием органной музыки и погрузиться в атмосферу музыкального искусства!