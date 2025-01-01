Старинный орган в англиканском соборе при свечах. Бах, Циммер, Эйнауди

Уникальный концерт в англиканском соборе

В пространстве англиканского собора состоится уникальный концерт, который предложит слушателям редкий синтез вечного и современного. В этот вечер, окруженные мягким мерцанием свечей, вы станете участником необычного диалога эпох. Звучание старинного органа объединит музыку Иоганна Себастьяна Баха, саундтреки Ханса Циммера и медитативные пьесы Людовико Эйнауди — от барочной глубины до кинематографической современности.

Программа концерта

Концерт откроется шедевром Баха — знаменитой Чаконой в переложении для органа. Эта величественная музыка, наполненная духовным светом и высокой патетикой, будет контрастировать с проникновенными пьесами Людовико Эйнауди и головокружительными саундтреками Ханса Циммера из фильмов «Интерстеллар» и «Пираты Карибского моря».

Органы на концерте

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного. Органный репертуар разных эпох предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии.

Исполняемые произведения

И. С. Бах — Чакона из Партиты для скрипки соло BWV 1004

Х. М. Брандт — «Sein name wird ewiglich bleiben»

Л. Эйнауди — «Una mattina» из кинофильма «1 + 1»

Л. Эйнауди — «Experience» из кинофильма «В поисках счастья»

С. Франк — Хорал № 3 ля минор

А. Менкен — «Be our guest» из м/ф «Красавица и чудовище» для органа соло

Х. Циммер — Главная тема из к/ф «Пираты карибского моря» для органа соло

И. С. Бах — Прелюдия и фуга ля минор BWV 543

Х. Циммер — Музыка из кинофильма «Интерстеллар»

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко (орган).

Информация для зрителей

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Парковка на территории собора запрещена.