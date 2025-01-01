Старинный орган в англиканском соборе при свечах. Бах, Циммер, Эйнауди

В пространстве англиканского собора состоится уникальный концерт, который предложит слушателям редкий синтез вечного и современного. В этот вечер, окруженные мягким мерцанием свечей, вы станете участником необычного диалога эпох. Звучание старинного органа объединит музыку Иоганна Себастьяна Баха, саундтреки Ханса Циммера и медитативные пьесы Людовико Эйнауди — от барочной глубины до кинематографической современности.
Концерт откроется шедевром Баха — знаменитой Чаконой в переложении для органа. Эта величественная музыка, наполненная духовным светом и высокой патетикой, будет контрастировать с проникновенными пьесами Людовико Эйнауди и головокружительными саундтреками Ханса Циммера из фильмов «Интерстеллар» и «Пираты Карибского моря».
В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного. Органный репертуар разных эпох предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко (орган).
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Парковка на территории собора запрещена.