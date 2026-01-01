Старинный орган в англиканском соборе. По следам оркестра Поля Мориа
Билеты от 900₽
Старинный орган в англиканском соборе. По следам оркестра Поля Мориа

0+
О концерте

Музыкальная симфония Поля Мориа. Концерт в соборе

Приглашаем вас насладиться уникальным концертом, посвященным творчеству Поля Мориа — одного из самых известных композиторов, дирижёров и аранжировщиков XX века. Вечер обещает быть насыщенным и разнообразным, в его основе — изысканный музыкальный язык, пропитанный французским шармом и лиризмом.

На концерте вы услышите оригинальные произведения Поля Мориа, в которых ярко проявляется влияние барокко и театральный дух итальянской оперы, а также его знаменитые аранжировки известных мелодий кино и популярной музыки. В этом необычном музыкальном диалоге принимает участие и классика: Иоганн Себастьян Бах, Антонио Вивальди, Вольфганг Амадей Моцарт и Джоаккино Россини.

Звучание двух органов

В зале церкви, организованной фондом «Небесный мост», установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, а также современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это даст вам уникальную возможность услышать звучание как исторического немецкого, так и итальянского концертного органов.

Программа вечера

Концерт будет включать в себя следующие произведения:

  • П. Карли. Pardonne-moi ce caprice d'enfant
  • С. Никитин – П. Мориа. Под музыку Вивальди
  • П. Мориа. Alla Figaro
  • А. Вивальди. Концерт «Весна» из цикла «Времена года» (переложение для органа Х. Гримма), I часть
  • А. Рамирес – П. Мориа. Aluoette (Жаворонок)
  • В. А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» (переложение для органа Дж. Скотта)
  • Дж. Россини. Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» (переложение Дж. Скотта)
  • Г. Роллан – П. Мориа. Токката
  • И. С. Бах. Токката и фуга ре минор BWV 565
  • П. Мориа. Менуэт
  • В. А. Моцарт. Первая часть (Allegro) из «Маленькой ночной серенады» K525
  • А. Захир – П. Мориа. El bimbo
  • А. Вивальди. «Лето», III часть из цикла «Времена года»

Исполняет лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Органист года – 2021» — Мария Блажевич (орган). Продолжительность концерта составит 60 минут (без антракта).

Обращаем ваше внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Май
4 мая понедельник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 900 ₽

