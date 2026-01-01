Старинный орган в англиканском соборе. По следам оркестра Поля Мориа

Приглашаем вас насладиться уникальным концертом, посвященным творчеству Поля Мориа — одного из самых известных композиторов, дирижёров и аранжировщиков XX века. Вечер обещает быть насыщенным и разнообразным, в его основе — изысканный музыкальный язык, пропитанный французским шармом и лиризмом.
На концерте вы услышите оригинальные произведения Поля Мориа, в которых ярко проявляется влияние барокко и театральный дух итальянской оперы, а также его знаменитые аранжировки известных мелодий кино и популярной музыки. В этом необычном музыкальном диалоге принимает участие и классика: Иоганн Себастьян Бах, Антонио Вивальди, Вольфганг Амадей Моцарт и Джоаккино Россини.
В зале церкви, организованной фондом «Небесный мост», установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, а также современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это даст вам уникальную возможность услышать звучание как исторического немецкого, так и итальянского концертного органов.
Концерт будет включать в себя следующие произведения:
Исполняет лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Органист года – 2021» — Мария Блажевич (орган). Продолжительность концерта составит 60 минут (без антракта).
Обращаем ваше внимание, что парковка на территории собора запрещена.