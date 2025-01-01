Старинный орган в англиканском соборе. От барокко до романтизма

Приглашаем вас на уникальный концерт, который погрузит вас в великолепие европейской органной традиции. От торжественной глубины барокко до яркой экспрессии романтизма — музыка двух эпох зазвучит в интерьерном великолепии англиканского собора.
Программа, подготовленная фондом «Небесный мост», выстроена как путешествие от духовной сосредоточенности раннего и центрального барокко к масштабным вершинам романтического органного искусства. Вечером вы сможете услышать произведения великих композиторов, таких как И. С. Бах, Ф. Мендельсон и Ф. Лист.
В программе возможны изменения.
В зале собора установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Вы сможете насладиться звучанием как древнего немецкого, так и итальянского концертного органа.
Исполняет лауреат международных конкурсов Александр Удальцов (орган). Продолжительность концерта составляет 80 минут без антракта. Обращаем внимание, что парковка на территории собора запрещена.