Старинный орган в англиканском соборе. От барокко до романтизма

Великолепие органной музыки в англиканском соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт, который погрузит вас в великолепие европейской органной традиции. От торжественной глубины барокко до яркой экспрессии романтизма — музыка двух эпох зазвучит в интерьерном великолепии англиканского собора.

Программа концерта

Программа, подготовленная фондом «Небесный мост», выстроена как путешествие от духовной сосредоточенности раннего и центрального барокко к масштабным вершинам романтического органного искусства. Вечером вы сможете услышать произведения великих композиторов, таких как И. С. Бах, Ф. Мендельсон и Ф. Лист.

И. С. Бах. Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543

Г. Бём. Прелюдия и фуга до мажор

Ф. Мендельсон. Соната до минор, ор. 65 № 2 (в 3-х частях)

Ф. Тундер. Хоральная фантазия «Christ lag in Todesbanden»

И. С. Бах. Прелюдия и фуга соль мажор, BWV 541

Ф. Лист. Прелюдия и фуга на тему В-А-С-Н

В программе возможны изменения.

Уникальные инструменты

В зале собора установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Вы сможете насладиться звучанием как древнего немецкого, так и итальянского концертного органа.

Детали мероприятия

Исполняет лауреат международных конкурсов Александр Удальцов (орган). Продолжительность концерта составляет 80 минут без антракта. Обращаем внимание, что парковка на территории собора запрещена.