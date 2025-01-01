Старинный орган в англиканском соборе. Моцарт и Вивальди

Незабываемый вечер органной музыки: Моцарт и Вивальди

В этот вечер вас ждёт погружение в атмосферу старинной Европы и встреча с бессмертными именами мировой музыки. Антонио Вивальди и Вольфганг Амадей Моцарт будут представлены в непревзойдённом исполнении.

Мастера барокко и классики

Антонио Вивальди — блистательный композитор эпохи барокко, ставший образцом итальянского музыкального стиля, который сочетает темперамент, мелодичность и экспрессии. В то время как Вольфганг Амадей Моцарт прославился как солнечный гений мировой культуры, объединивший счастливую радость бытия и глубокое осмысление жизни в своих произведениях.

Атмосфера под сводами англиканского собора

Музыка Моцарта и Вивальди прозвучит так, как могла звучать в их время: естественно, благородно и проникновенно. Старинный орган, сохранивший аутентичное звучание, раскроет перед слушателями богатство великой музыки, не подвластной времени.

Уникальная возможность услышать два органа

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink» с деталями XVIII и XIX веков и современный орган фирмы «Viscount». Этот вечер предоставляет уникальную возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органов.

Программа концерта

Антонио Вивальди (1678-1741): Концерт ля минор op.3/10 (переложение для органа Ги Бове): I. Allegro II. Largo III. Larghetto IV. Allegro

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791): Ave verum corpus KV 618 (переложение для органа Ф. Листа) Пять церковных сонат (переложение для органа З. Сатмари): KV 67 ми-бемоль мажор KV 68 си-бемоль мажор KV 144 ре-мажор KV 226 ля-мажор KV 244 фа-мажор Адажио и Аллегро фа минор КV 594 Адажио для клавира си минор KV 540

А. Вивальди. Концерт ля минор RV 522 (переложение И. С. Баха): Allegro

В. А. Моцарт. Фантазия фа минор, KV 608

Исполняет лауреат международных конкурсов Егор Колесов (орган). Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена. Программа концерта может меняться.