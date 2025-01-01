Старинный орган в англиканском соборе. Моцарт и Вивальди

В этот вечер вас ждёт погружение в атмосферу старинной Европы и встреча с бессмертными именами мировой музыки. Антонио Вивальди и Вольфганг Амадей Моцарт будут представлены в непревзойдённом исполнении.
Антонио Вивальди — блистательный композитор эпохи барокко, ставший образцом итальянского музыкального стиля, который сочетает темперамент, мелодичность и экспрессии. В то время как Вольфганг Амадей Моцарт прославился как солнечный гений мировой культуры, объединивший счастливую радость бытия и глубокое осмысление жизни в своих произведениях.
Музыка Моцарта и Вивальди прозвучит так, как могла звучать в их время: естественно, благородно и проникновенно. Старинный орган, сохранивший аутентичное звучание, раскроет перед слушателями богатство великой музыки, не подвластной времени.
В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink» с деталями XVIII и XIX веков и современный орган фирмы «Viscount». Этот вечер предоставляет уникальную возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органов.
Исполняет лауреат международных конкурсов Егор Колесов (орган). Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).
Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена. Программа концерта может меняться.