Старинный орган в англиканском соборе. Моцарт и Вивальди
О концерте/спектакле

Незабываемый вечер органной музыки: Моцарт и Вивальди

В этот вечер вас ждёт погружение в атмосферу старинной Европы и встреча с бессмертными именами мировой музыки. Антонио Вивальди и Вольфганг Амадей Моцарт будут представлены в непревзойдённом исполнении.

Мастера барокко и классики

Антонио Вивальди — блистательный композитор эпохи барокко, ставший образцом итальянского музыкального стиля, который сочетает темперамент, мелодичность и экспрессии. В то время как Вольфганг Амадей Моцарт прославился как солнечный гений мировой культуры, объединивший счастливую радость бытия и глубокое осмысление жизни в своих произведениях.

Атмосфера под сводами англиканского собора

Музыка Моцарта и Вивальди прозвучит так, как могла звучать в их время: естественно, благородно и проникновенно. Старинный орган, сохранивший аутентичное звучание, раскроет перед слушателями богатство великой музыки, не подвластной времени.

Уникальная возможность услышать два органа

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink» с деталями XVIII и XIX веков и современный орган фирмы «Viscount». Этот вечер предоставляет уникальную возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органов.

Программа концерта

  • Антонио Вивальди (1678-1741):
    • Концерт ля минор op.3/10 (переложение для органа Ги Бове):
      • I. Allegro
      • II. Largo
      • III. Larghetto
      • IV. Allegro
  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791):
    • Ave verum corpus KV 618 (переложение для органа Ф. Листа)
    • Пять церковных сонат (переложение для органа З. Сатмари):
      • KV 67 ми-бемоль мажор
      • KV 68 си-бемоль мажор
      • KV 144 ре-мажор
      • KV 226 ля-мажор
      • KV 244 фа-мажор
    • Адажио и Аллегро фа минор КV 594
    • Адажио для клавира си минор KV 540
  • А. Вивальди. Концерт ля минор RV 522 (переложение И. С. Баха): Allegro
  • В. А. Моцарт. Фантазия фа минор, KV 608

Исполняет лауреат международных конкурсов Егор Колесов (орган). Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена. Программа концерта может меняться.

Ноябрь
30 ноября воскресенье
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

