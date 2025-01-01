Старинный орган в англиканском соборе. Бах и Вивальди

В атмосфере строгой красоты англиканского собора прозвучит музыка двух великих композиторов барокко — Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Основную часть программы составят органные транскрипции концертов Вивальди, где немецкий мастер не только адаптировал музыку итальянского маэстро, но и наполнил её полифонической глубиной и патетикой.
Эти произведения стали настоящими жемчужинами органного репертуара, сохраняя в себе как итальянскую ясность, так и немецкую сосредоточенность. В сочетании с оригинальными органными сочинениями самого Баха, концерт раскроет многогранность барочной традиции, в которой эмоциональность и разум, экспрессия и структура сливаются в едином музыкальном высказывании.
В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного.
Органный репертуар эпохи будет представлен во всем разнообразии и великолепии. В программе:
Исполняет лауреат международных конкурсов Валерия Пименова (орган).
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Парковка на территории собора запрещена.