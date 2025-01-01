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Старинный орган в англиканском соборе. Бах и Вивальди
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старинный орган в англиканском соборе. Бах и Вивальди

Старинный орган в англиканском соборе. Бах и Вивальди

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка двух гениев барокко в соборе

В атмосфере строгой красоты англиканского собора прозвучит музыка двух великих композиторов барокко — Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Основную часть программы составят органные транскрипции концертов Вивальди, где немецкий мастер не только адаптировал музыку итальянского маэстро, но и наполнил её полифонической глубиной и патетикой.

Эти произведения стали настоящими жемчужинами органного репертуара, сохраняя в себе как итальянскую ясность, так и немецкую сосредоточенность. В сочетании с оригинальными органными сочинениями самого Баха, концерт раскроет многогранность барочной традиции, в которой эмоциональность и разум, экспрессия и структура сливаются в едином музыкальном высказывании.

Уникальная возможность услышать два органа

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного.

Программа концерта

Органный репертуар эпохи будет представлен во всем разнообразии и великолепии. В программе:

  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга до мажор, BWV 545
  • А. Вивальди – И. С. Бах. Концерт ля минор BWV 593 (органная транскрипция концерта А. Вивальди для двух скрипок, соч. 3, № 8, RV 522)
  • А. Вивальди – И. С. Бах. Концерт ре минор BWV 596 (органная транскрипция концерта А. Вивальди для двух скрипок, виолончели и струнных, соч. 3, № 11, RV 565)
  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга ми минор BWV 548
  • И. С. Бах. Канцона ре минор BWV 588

Исполняет лауреат международных конкурсов Валерия Пименова (орган).

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 1000 ₽

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