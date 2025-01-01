Старинный орган в англиканском соборе. Бах и Вивальди

Музыка двух гениев барокко в соборе

В атмосфере строгой красоты англиканского собора прозвучит музыка двух великих композиторов барокко — Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Основную часть программы составят органные транскрипции концертов Вивальди, где немецкий мастер не только адаптировал музыку итальянского маэстро, но и наполнил её полифонической глубиной и патетикой.

Эти произведения стали настоящими жемчужинами органного репертуара, сохраняя в себе как итальянскую ясность, так и немецкую сосредоточенность. В сочетании с оригинальными органными сочинениями самого Баха, концерт раскроет многогранность барочной традиции, в которой эмоциональность и разум, экспрессия и структура сливаются в едином музыкальном высказывании.

Уникальная возможность услышать два органа

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного.

Программа концерта

Органный репертуар эпохи будет представлен во всем разнообразии и великолепии. В программе:

И. С. Бах. Прелюдия и фуга до мажор, BWV 545

А. Вивальди – И. С. Бах. Концерт ля минор BWV 593 (органная транскрипция концерта А. Вивальди для двух скрипок, соч. 3, № 8, RV 522)

А. Вивальди – И. С. Бах. Концерт ре минор BWV 596 (органная транскрипция концерта А. Вивальди для двух скрипок, виолончели и струнных, соч. 3, № 11, RV 565)

И. С. Бах. Прелюдия и фуга ми минор BWV 548

И. С. Бах. Канцона ре минор BWV 588

Исполняет лауреат международных конкурсов Валерия Пименова (орган).

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Парковка на территории собора запрещена.