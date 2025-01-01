Старинный орган при свечах. Золотые страницы органной музыки

Концерт органной музыки: от барокко до романтизма

Концерт предлагает уникальное музыкальное путешествие через века, открывая широкий спектр творений величайших композиторов органной музыки. В программе прозвучат произведения И. С. Баха, Л. Н. Клерамбо, Ф. Мендельсона, С. Франка, Г. Пьерне и Э. Жигу. Каждый из этих мастеров привносил в музыку свой неповторимый стиль и эмоциональную глубину, что делает это мероприятие особенно значимым для ценителей искусства.

Звучание двух органов

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: исторический духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это редкая возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органа.

Репертуар концерта

Во время концерта вы сможете насладиться произведениями:

И. С. Бах (1685 – 1750) - Токката и фуга ре минор BWV 565

И. С. Бах - Ария из сюиты №3 D-dur, переложение для органа

Л. Н. Клерамбо (1676 – 1749) - Recit de Nazard из сюиты второго тона

Ф. Мендельсон (1809 – 1847) - Остинато до минор, MWV W7

И. С. Бах - Хоральная прелюдия «Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ» BWV 639 из «Органной книжечки»

С. Франк (1822 – 1890) - Прелюдия, фуга и вариация h-moll, op. 18

Г. Пьерне (1863 – 1937) - «Прелюдия» и «Кантилена» из op.29

Э. Жигу (1844 – 1925) - Токката си минор

Обратите внимание, что возможны изменения в программе концерта.

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Лия Якушева (орган). Продолжительность мероприятия составит 60 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.