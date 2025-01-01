Старинный орган при свечах. Золотые страницы органной музыки

Концерт предлагает уникальное музыкальное путешествие через века, открывая широкий спектр творений величайших композиторов органной музыки. В программе прозвучат произведения И. С. Баха, Л. Н. Клерамбо, Ф. Мендельсона, С. Франка, Г. Пьерне и Э. Жигу. Каждый из этих мастеров привносил в музыку свой неповторимый стиль и эмоциональную глубину, что делает это мероприятие особенно значимым для ценителей искусства.
В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: исторический духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это редкая возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органа.
Во время концерта вы сможете насладиться произведениями:
Обратите внимание, что возможны изменения в программе концерта.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Лия Якушева (орган). Продолжительность мероприятия составит 60 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.