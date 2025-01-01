Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Старинный орган при свечах. Золотые страницы органной музыки
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старинный орган при свечах. Золотые страницы органной музыки

Старинный орган при свечах. Золотые страницы органной музыки

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки: от барокко до романтизма

Концерт предлагает уникальное музыкальное путешествие через века, открывая широкий спектр творений величайших композиторов органной музыки. В программе прозвучат произведения И. С. Баха, Л. Н. Клерамбо, Ф. Мендельсона, С. Франка, Г. Пьерне и Э. Жигу. Каждый из этих мастеров привносил в музыку свой неповторимый стиль и эмоциональную глубину, что делает это мероприятие особенно значимым для ценителей искусства.

Звучание двух органов

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: исторический духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это редкая возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органа.

Репертуар концерта

Во время концерта вы сможете насладиться произведениями:

  • И. С. Бах (1685 – 1750) - Токката и фуга ре минор BWV 565
  • И. С. Бах - Ария из сюиты №3 D-dur, переложение для органа
  • Л. Н. Клерамбо (1676 – 1749) - Recit de Nazard из сюиты второго тона
  • Ф. Мендельсон (1809 – 1847) - Остинато до минор, MWV W7
  • И. С. Бах - Хоральная прелюдия «Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ» BWV 639 из «Органной книжечки»
  • С. Франк (1822 – 1890) - Прелюдия, фуга и вариация h-moll, op. 18
  • Г. Пьерне (1863 – 1937) - «Прелюдия» и «Кантилена» из op.29
  • Э. Жигу (1844 – 1925) - Токката си минор

Обратите внимание, что возможны изменения в программе концерта.

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Лия Якушева (орган). Продолжительность мероприятия составит 60 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 ноября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Шедевры мировой классики. П.И. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, А. Бородин
6+
Классическая музыка
Шедевры мировой классики. П.И. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, А. Бородин
15 ноября в 14:00 Большой зал Консерватории
от 800 ₽
Главстендап Шоу
18+
Юмор
Главстендап Шоу
9 сентября в 20:30 Glavstandup Hall
от 790 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
2 октября в 19:30 StandUp & Action
от 890 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше