Старинный орган при свечах. Великая классика: Бах и Моцарт

Шедевры западноевропейской музыки в англиканском соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится под высокими сводами англиканского собора. В программе прозвучат знаменитые произведения западноевропейской классической музыки, включая арии Баха, ре-минорный концерт Вивальди в баховской транскрипции и несравненную «Lacrimosa» Моцарта.

Два органа — два мира

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это позволит вам услышать звучание двух органов — старинного немецкого и итальянского концертного — в одном концерте.

Программа вечера

И. С. Бах. Прелюдия и фуга ре мажор BWV 532

Й. Рейнбергер. Соната № 8 op. 132 ля минор (Скерцо и Пассакалия)

И. С. Бах — Ш. Гуно. «Ave Maria»

Г. Ф. Гендель. «Alleluia» из оратории «Мессия»

В. А. Моцарт. «Lacrimosa» из Реквиема

В. А. Моцарт. Фантазия фа минор KV 608

М. Регер. «Ein 'feste Burg ist unser Gott» (Господь — наша крепость), оp. 27

И. С. Бах. Пассакалия и фуга до минор BWV 582

Обратите внимание, что программа может измениться.

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко (орган).

Время и место проведения

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Не упустите возможность насладиться великолепием органной музыки в исторической обстановке!