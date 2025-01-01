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Старинный орган при свечах. Великая классика: Бах и Моцарт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старинный орган при свечах. Великая классика: Бах и Моцарт

Старинный орган при свечах. Великая классика: Бах и Моцарт

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Шедевры западноевропейской музыки в англиканском соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится под высокими сводами англиканского собора. В программе прозвучат знаменитые произведения западноевропейской классической музыки, включая арии Баха, ре-минорный концерт Вивальди в баховской транскрипции и несравненную «Lacrimosa» Моцарта.

Два органа — два мира

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это позволит вам услышать звучание двух органов — старинного немецкого и итальянского концертного — в одном концерте.

Программа вечера

  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга ре мажор BWV 532
  • Й. Рейнбергер. Соната № 8 op. 132 ля минор (Скерцо и Пассакалия)
  • И. С. Бах — Ш. Гуно. «Ave Maria»
  • Г. Ф. Гендель. «Alleluia» из оратории «Мессия»
  • В. А. Моцарт. «Lacrimosa» из Реквиема
  • В. А. Моцарт. Фантазия фа минор KV 608
  • М. Регер. «Ein 'feste Burg ist unser Gott» (Господь — наша крепость), оp. 27
  • И. С. Бах. Пассакалия и фуга до минор BWV 582

Обратите внимание, что программа может измениться.

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко (орган).

Время и место проведения

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Не упустите возможность насладиться великолепием органной музыки в исторической обстановке!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

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