Старинный орган при свечах. Великая классика: Бах и Моцарт

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится под высокими сводами англиканского собора. В программе прозвучат знаменитые произведения западноевропейской классической музыки, включая арии Баха, ре-минорный концерт Вивальди в баховской транскрипции и несравненную «Lacrimosa» Моцарта.
В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это позволит вам услышать звучание двух органов — старинного немецкого и итальянского концертного — в одном концерте.
Обратите внимание, что программа может измениться.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко (орган).
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!
Не упустите возможность насладиться великолепием органной музыки в исторической обстановке!