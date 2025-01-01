Старинный орган при свечах. Музыка трёх столетий

Приглашаем вас на уникальный органный концерт, который состоится в зале церкви фонда «Небесный мост». Этот вечер будет посвящен великолепному музыкальному инструменту — органу, обладающему 28-весячной историей и считающемуся «королем всех инструментов». На протяжении XVII-XVIII веков орган занимал почетное место в музыкальной жизни Европы.
В программе концерта прозвучат произведения великих композиторов:
Каждый из них внес уникальный вклад в развитие органной музыки, и их произведения будут представлены в разных стилях и эпохах.
В зале установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink» с деталями XVIII и XIX веков и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это дает возможность услышать контрастное звучание старинного немецкого и итальянского концертного органов.
Вас ждут следующие произведения:
Музыку для вас исполнит лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова.
Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Также напоминаем, что парковка на территории собора запрещена.
Не упустите возможность насладиться великолепной органной музыкой и погрузиться в мир барокко!