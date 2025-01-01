Старинный орган при свечах. Музыка трёх столетий

Органный концерт в соборе: Звучание двух эпох

Приглашаем вас на уникальный органный концерт, который состоится в зале церкви фонда «Небесный мост». Этот вечер будет посвящен великолепному музыкальному инструменту — органу, обладающему 28-весячной историей и считающемуся «королем всех инструментов». На протяжении XVII-XVIII веков орган занимал почетное место в музыкальной жизни Европы.

Выдающиеся композиторы

В программе концерта прозвучат произведения великих композиторов:

Алессандро Марчелло

Марк-Антуан Шарпантье

Генри Пёрселл

Антонио Вивальди

Иоганн Себастьян Бах

Каждый из них внес уникальный вклад в развитие органной музыки, и их произведения будут представлены в разных стилях и эпохах.

Звучание двух органов

В зале установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink» с деталями XVIII и XIX веков и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это дает возможность услышать контрастное звучание старинного немецкого и итальянского концертного органов.

Программа концерта

Вас ждут следующие произведения:

М. А. Шарпантье — Te Deum

А. Марчелло — Адажио

Г. Пёрселл — Фанфары

А. Вивальди — И. С. Бах — Концерт ля минор в трёх частях BWV 593

И. С. Бах — Хоральная прелюдия «К Тебе взываю...»

И. С. Бах — Токката и фуга ре минор

С. Франк — Андантино

Л. Боэльман — Молитва и токката из «Готической сюиты»

Исполнитель концерта

Музыку для вас исполнит лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Также напоминаем, что парковка на территории собора запрещена.

Не упустите возможность насладиться великолепной органной музыкой и погрузиться в мир барокко!