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Старинный орган при свечах. Музыка трёх столетий
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старинный орган при свечах. Музыка трёх столетий

Старинный орган при свечах. Музыка трёх столетий

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Органный концерт в соборе: Звучание двух эпох

Приглашаем вас на уникальный органный концерт, который состоится в зале церкви фонда «Небесный мост». Этот вечер будет посвящен великолепному музыкальному инструменту — органу, обладающему 28-весячной историей и считающемуся «королем всех инструментов». На протяжении XVII-XVIII веков орган занимал почетное место в музыкальной жизни Европы.

Выдающиеся композиторы

В программе концерта прозвучат произведения великих композиторов:

  • Алессандро Марчелло
  • Марк-Антуан Шарпантье
  • Генри Пёрселл
  • Антонио Вивальди
  • Иоганн Себастьян Бах

Каждый из них внес уникальный вклад в развитие органной музыки, и их произведения будут представлены в разных стилях и эпохах.

Звучание двух органов

В зале установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink» с деталями XVIII и XIX веков и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это дает возможность услышать контрастное звучание старинного немецкого и итальянского концертного органов.

Программа концерта

Вас ждут следующие произведения:

  • М. А. Шарпантье — Te Deum
  • А. Марчелло — Адажио
  • Г. Пёрселл — Фанфары
  • А. Вивальди — И. С. Бах — Концерт ля минор в трёх частях BWV 593
  • И. С. Бах — Хоральная прелюдия «К Тебе взываю...»
  • И. С. Бах — Токката и фуга ре минор
  • С. Франк — Андантино
  • Л. Боэльман — Молитва и токката из «Готической сюиты»

Исполнитель концерта

Музыку для вас исполнит лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Также напоминаем, что парковка на территории собора запрещена.

Не упустите возможность насладиться великолепной органной музыкой и погрузиться в мир барокко!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 1000 ₽

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