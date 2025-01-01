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Старинный орган при свечах. Бах, Моцарт, Вивальди
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старинный орган при свечах. Бах, Моцарт, Вивальди

Старинный орган при свечах. Бах, Моцарт, Вивальди

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальная классика на все времена под сводами собора

Этим вечером в изумительной акустике собора прозвучат шедевры Баха, Вивальди и Моцарта. Чистота и прозрачность их музыки не перестает восхищать слушателей. Эти произведения удивительно сочетают возвышенную патетику и жизненную энергию, создавая уникальное музыкальное переживание.

Погружение в мир классической музыки

Мы приглашаем вас в музыкальное путешествие от расцвета барокко до века классицизма. В программе вас ждут признанные мировые шедевры, которые обязательно оставят незабываемые впечатления.

Уникальное звучание двух органов

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы Rohlfing-Kreienbrink с деталями, датируемыми XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы Viscount. Вы сможете услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органов в одном концерте.

Программа концерта

Вас ждет органный репертуар различных эпох, который предстанет во всем разнообразии и великолепии. В программе:

  • И. С. Бах: Прелюдия и фуга до-минор BWV 546
  • Хорал «Я взываю к Тебе, Господи Иисусе Христе»
  • Прелюдия и фуга ля-минор BWV 543
  • Два менуэта из нотной тетради Анны Магдалены Бах (соль мажор, до минор)
  • Двухголосная инвенция фа минор
  • А. Вивальди: Кончерто гроссо ля минор (переложение Баха)
  • Ария византийского императора Анастасия из оперы «Юстин»
  • Г. Ф. Гендель: Сарабанда ре минор
  • Л. Маршан: «Bass de trompette» из Первой органной книги
  • Л. Н. Клерамбо: «Basse de cromorne» из сюиты 2-го тона
  • В. А. Моцарт: Адажио и Аллегро фа-мажор, «Маленькая ночная серенада», I часть

Исполняет лауреат международных конкурсов Всеволод Румак (орган). Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что программа может меняться.

Важно знать

Парковка на территории собора запрещена, так что планируйте ваше время заранее.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 1000 ₽

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