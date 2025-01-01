Старинный орган при свечах. Бах, Моцарт, Вивальди

Этим вечером в изумительной акустике собора прозвучат шедевры Баха, Вивальди и Моцарта. Чистота и прозрачность их музыки не перестает восхищать слушателей. Эти произведения удивительно сочетают возвышенную патетику и жизненную энергию, создавая уникальное музыкальное переживание.
Мы приглашаем вас в музыкальное путешествие от расцвета барокко до века классицизма. В программе вас ждут признанные мировые шедевры, которые обязательно оставят незабываемые впечатления.
В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы Rohlfing-Kreienbrink с деталями, датируемыми XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы Viscount. Вы сможете услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органов в одном концерте.
Вас ждет органный репертуар различных эпох, который предстанет во всем разнообразии и великолепии. В программе:
Исполняет лауреат международных конкурсов Всеволод Румак (орган). Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что программа может меняться.
Парковка на территории собора запрещена, так что планируйте ваше время заранее.