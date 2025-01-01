Старинный орган при свечах. Бах, Моцарт, Вивальди

Музыкальная классика на все времена под сводами собора

Этим вечером в изумительной акустике собора прозвучат шедевры Баха, Вивальди и Моцарта. Чистота и прозрачность их музыки не перестает восхищать слушателей. Эти произведения удивительно сочетают возвышенную патетику и жизненную энергию, создавая уникальное музыкальное переживание.

Погружение в мир классической музыки

Мы приглашаем вас в музыкальное путешествие от расцвета барокко до века классицизма. В программе вас ждут признанные мировые шедевры, которые обязательно оставят незабываемые впечатления.

Уникальное звучание двух органов

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы Rohlfing-Kreienbrink с деталями, датируемыми XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы Viscount. Вы сможете услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органов в одном концерте.

Программа концерта

Вас ждет органный репертуар различных эпох, который предстанет во всем разнообразии и великолепии. В программе:

И. С. Бах: Прелюдия и фуга до-минор BWV 546

Хорал «Я взываю к Тебе, Господи Иисусе Христе»

Прелюдия и фуга ля-минор BWV 543

Два менуэта из нотной тетради Анны Магдалены Бах (соль мажор, до минор)

Двухголосная инвенция фа минор

А. Вивальди: Кончерто гроссо ля минор (переложение Баха)

Ария византийского императора Анастасия из оперы «Юстин»

Г. Ф. Гендель: Сарабанда ре минор

Л. Маршан: «Bass de trompette» из Первой органной книги

Л. Н. Клерамбо: «Basse de cromorne» из сюиты 2-го тона

В. А. Моцарт: Адажио и Аллегро фа-мажор, «Маленькая ночная серенада», I часть

Исполняет лауреат международных конкурсов Всеволод Румак (орган). Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что программа может меняться.

Важно знать

Парковка на территории собора запрещена, так что планируйте ваше время заранее.