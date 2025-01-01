Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Старинный орган при свечах. Бах и великие органные традиции Германии
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старинный орган при свечах. Бах и великие органные традиции Германии

Старинный орган при свечах. Бах и великие органные традиции Германии

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт в Англиканской церкви Святого Андрея: Вечер органной музыки

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в Англиканской церкви Святого Андрея. Здесь вы сможете насладиться концертом «Старинный орган при свечах», который погрузит вас в атмосферу прекрасной органной музыки.

Великие традиции Германии

В программе концерта представлены произведения величайших композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах. Этот выдающийся композитор заложил основы органной музыки, и его творения до сих пор вдохновляют музыкантов и слушателей по всему миру.

Погружение в атмосферу

Концерт пройдет при свечах, что создаст особую атмосферу уюта и комфорта. Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться не только музыкой, но и уникальным визуальным восприятием. Свет теней и мелодии органа создадут незабываемый опыт, который оставит множество ярких впечатлений.

Не упустите возможность

Мы рекомендуем прийти заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться предконцертной атмосферой. Подобные мероприятия нерегулярны, и этот вечер станет прекрасной возможностью для знакомства с органной музыкой и ее традициями.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Стендап на крыше Депо
18+
Юмор
Стендап на крыше Депо
6 сентября в 17:30 Фуд-молл «Депо Лесная»
от 990 ₽
6+
Классическая музыка
Н. Римский-Корсаков. Опера "Снегурочка", ГАСК, дирижёр - В. Полянский
26 декабря в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
16+
Классическая музыка
Под небом Парижа. Концерт на корабле
9 октября в 19:00 Северный речной вокзал
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше