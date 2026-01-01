Старинный орган при свечах. Бах и Ханс Циммер

В Англиканском соборе Святого Андрея в Москве состоится уникальный концерт, где под мерцанием свечей будут представлены произведения великих композиторов – Иоганна Себастьяна Баха и Ханса Циммера.
Bach – это один из крупнейших композиторов барокко, известный своими шедеврами, такими как «Токката и фуга ре минор», «Бранденбургские концерты» и «Страсти по Матфею». Циммер, современный кинокомпозитор, создал музыкальные темы для таких культовых фильмов, как «Интерстеллар», «Гладиатор» и «Пираты Карибского моря». Это сочетание органной музыки и аранжированных кинокомпозиций предложит зрителям уникальный опыт и возможность насладиться произведениями разных музыкальных эпох.
В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы «Viscount». В этот вечер вы сможете услышать звучание как старинного, так и современного органа.
В программе:
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко (орган). Продолжительность мероприятия – 80 минут (без антракта).
Парковка на территории собора запрещена!