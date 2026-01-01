Старинный орган при свечах. Бах и Ханс Циммер

Концерт классической музыки в соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея в Москве состоится уникальный концерт, где под мерцанием свечей будут представлены произведения великих композиторов – Иоганна Себастьяна Баха и Ханса Циммера.

Звучание двух эпох

Bach – это один из крупнейших композиторов барокко, известный своими шедеврами, такими как «Токката и фуга ре минор», «Бранденбургские концерты» и «Страсти по Матфею». Циммер, современный кинокомпозитор, создал музыкальные темы для таких культовых фильмов, как «Интерстеллар», «Гладиатор» и «Пираты Карибского моря». Это сочетание органной музыки и аранжированных кинокомпозиций предложит зрителям уникальный опыт и возможность насладиться произведениями разных музыкальных эпох.

Органы и программа концерта

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы «Viscount». В этот вечер вы сможете услышать звучание как старинного, так и современного органа.

В программе:

И.С. Бах. Токката и фуга ре минор BWV 566

Х. Циммер. Сюита из к/ф «Пираты Карибского моря»

Х. Циммер. «Now We are Free» из к/ф «Гладиатор»

И.С. Бах. Прелюдия и фуга ре мажор BWV 532

Х. Циммер. «Шевалье де Сангреаль» из к/ф «Код да Винчи»

И.С. Бах-А. Вивальди. Концерт ре минор (в 3-х частях)

Х. Циммер. Саундтрек из м/ф «Король Лев»

И.С. Бах. Пассакалия и фуга до минор BWV 582

Х. Циммер. Сюита из к/ф «Интерстеллар»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко (орган). Продолжительность мероприятия – 80 минут (без антракта).

Парковка на территории собора запрещена!