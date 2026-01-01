Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Старинный орган при свечах. Бах и Ханс Циммер
Билеты от 1200₽
Киноафиша Старинный орган при свечах. Бах и Ханс Циммер

Старинный орган при свечах. Бах и Ханс Циммер

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Концерт классической музыки в соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея в Москве состоится уникальный концерт, где под мерцанием свечей будут представлены произведения великих композиторов – Иоганна Себастьяна Баха и Ханса Циммера.

Звучание двух эпох

Bach – это один из крупнейших композиторов барокко, известный своими шедеврами, такими как «Токката и фуга ре минор», «Бранденбургские концерты» и «Страсти по Матфею». Циммер, современный кинокомпозитор, создал музыкальные темы для таких культовых фильмов, как «Интерстеллар», «Гладиатор» и «Пираты Карибского моря». Это сочетание органной музыки и аранжированных кинокомпозиций предложит зрителям уникальный опыт и возможность насладиться произведениями разных музыкальных эпох.

Органы и программа концерта

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы «Viscount». В этот вечер вы сможете услышать звучание как старинного, так и современного органа.

В программе:

  • И.С. Бах. Токката и фуга ре минор BWV 566
  • Х. Циммер. Сюита из к/ф «Пираты Карибского моря»
  • Х. Циммер. «Now We are Free» из к/ф «Гладиатор»
  • И.С. Бах. Прелюдия и фуга ре мажор BWV 532
  • Х. Циммер. «Шевалье де Сангреаль» из к/ф «Код да Винчи»
  • И.С. Бах-А. Вивальди. Концерт ре минор (в 3-х частях)
  • Х. Циммер. Саундтрек из м/ф «Король Лев»
  • И.С. Бах. Пассакалия и фуга до минор BWV 582
  • Х. Циммер. Сюита из к/ф «Интерстеллар»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко (орган). Продолжительность мероприятия – 80 минут (без антракта).

Парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт Старинный орган при свечах. Бах и Ханс Циммер

Помощь с билетами
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
7 сентября понедельник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1500 ₽
20 сентября воскресенье
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1200 ₽
1 октября четверг
20:30
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1500 ₽
8 ноября воскресенье
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Woodscream. 20 лет
16+
Рок

Woodscream. 20 лет

12 декабря в 20:00 Урбан
Билеты
Сварга. Презентация альбома
18+
Фолк Тяжелый рок

Сварга. Презентация альбома

14 ноября в 19:00 Glastonberry
Билеты
Орган и космос. Музыка И.С. Баха с видеопроекциями
6+
Классическая музыка

Орган и космос. Музыка И.С. Баха с видеопроекциями

22 декабря в 22:30 Дом музыки
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше