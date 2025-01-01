Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Старинный орган при свечах. Бах и Ханс Циммер
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старинный орган при свечах. Бах и Ханс Циммер

Старинный орган при свечах. Бах и Ханс Циммер

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Волшебство музыки: Бах и Циммер в одном концерте

В этот вечер зрителей ждет встреча двух великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха и современного мастера киносаундтрека Ханса Циммера. Этот концерт — настоящая находка для ценителей классической музыки и киномузыки.

Программа концерта

Зал церкви фондом «Небесный мост» станет сценой для исполнения шедевров, покоривших сердца миллионов. Вы сможете услышать:

  • И. С. Бах. Токката и фуга ре минор BWV 566
  • Х. Циммер. Сюита из к/ф «Пираты Карибского моря»
  • Х. Циммер. «Now We are Free» из к/ф «Гладиатор»
  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга ре мажор BWV 532
  • Х. Циммер. «Шевалье де Сангреаль» из к/ф «Код да Винчи»
  • И. С. Бах-А. Вивальди. Концерт ре минор (в 3-х частях)
  • Х. Циммер. Саундтрек из м/ф «Король Лев»
  • И. С. Бах. Пассакалия и фуга до минор BWV 582
  • Х. Циммер. Сюита из к/ф «Интерстеллар»

Уникальные органы

Зрители получат возможность насладиться звучанием двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного от фирмы Viscount. Старинный орган Rohlfing-Kreienbrink, детали которого датируются XVIII и XIX веками, создает неповторимую атмосферу, сочетающую в себе историю и современность.

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко. Продолжительность мероприятия составит 80 минут без антракта.

Примечания

Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. Также программа концерта может быть изменена.

Купить билет на концерт Старинный орган при свечах. Бах и Ханс Циммер

Помощь с билетами
Ноябрь
27 ноября четверг
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
7 января в 19:00 Standup Café
от 1200 ₽
Bravo Metehi
16+
Кавер
Bravo Metehi
21 сентября в 20:00 16 тонн
от 2500 ₽
Вивальди и Бах: «Времена года» и органные шедевры
6+
Классическая музыка
Вивальди и Бах: «Времена года» и органные шедевры
19 октября в 19:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше