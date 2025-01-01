Старинный орган при свечах. Бах и Ханс Циммер

Волшебство музыки: Бах и Циммер в одном концерте

В этот вечер зрителей ждет встреча двух великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха и современного мастера киносаундтрека Ханса Циммера. Этот концерт — настоящая находка для ценителей классической музыки и киномузыки.

Программа концерта

Зал церкви фондом «Небесный мост» станет сценой для исполнения шедевров, покоривших сердца миллионов. Вы сможете услышать:

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор BWV 566

Х. Циммер. Сюита из к/ф «Пираты Карибского моря»

Х. Циммер. «Now We are Free» из к/ф «Гладиатор»

И. С. Бах. Прелюдия и фуга ре мажор BWV 532

Х. Циммер. «Шевалье де Сангреаль» из к/ф «Код да Винчи»

И. С. Бах-А. Вивальди. Концерт ре минор (в 3-х частях)

Х. Циммер. Саундтрек из м/ф «Король Лев»

И. С. Бах. Пассакалия и фуга до минор BWV 582

Х. Циммер. Сюита из к/ф «Интерстеллар»

Уникальные органы

Зрители получат возможность насладиться звучанием двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного от фирмы Viscount. Старинный орган Rohlfing-Kreienbrink, детали которого датируются XVIII и XIX веками, создает неповторимую атмосферу, сочетающую в себе историю и современность.

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко. Продолжительность мероприятия составит 80 минут без антракта.

Примечания

Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. Также программа концерта может быть изменена.