Старинный орган при свечах. Бах и Ханс Циммер

В этот вечер зрителей ждет встреча двух великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха и современного мастера киносаундтрека Ханса Циммера. Этот концерт — настоящая находка для ценителей классической музыки и киномузыки.
Зал церкви фондом «Небесный мост» станет сценой для исполнения шедевров, покоривших сердца миллионов. Вы сможете услышать:
Зрители получат возможность насладиться звучанием двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного от фирмы Viscount. Старинный орган Rohlfing-Kreienbrink, детали которого датируются XVIII и XIX веками, создает неповторимую атмосферу, сочетающую в себе историю и современность.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко. Продолжительность мероприятия составит 80 минут без антракта.
Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. Также программа концерта может быть изменена.