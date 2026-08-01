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Старинный орган при свечах. Бах, Гендель, Моцарт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старинный орган при свечах. Бах, Гендель, Моцарт

Старинный орган при свечах. Бах, Гендель, Моцарт

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт органной музыки в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея в Москве пройдет уникальный концерт с органным исполнением произведений величайших композиторов классической музыки: Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя и Вольфганга Амадея Моцарта. Концерт будет проходить при свечах, создавая камерную атмосферу, которая прекрасно подчеркивает историческое значение собора.

В программе вечера представлены шедевры, которые отражают разнообразие стилей и выразительных средств:

  • И.С. Бах. Фантазия до мажор
  • Четыре хоральные прелюдии
  • Контрапункт во французском стиле из «Искусства фуг»
  • Г.Ф. Гендель. Концерт на темы из оратории «Иуда Маккавей» в четырёх частях
  • Пассакалия соль минор
  • В. А. Моцарт. Андантефа мажор
  • Увертюра до мажор

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это создаёт уникальную возможность услышать звучание как исторического немецкого органа, так и итальянского концертного органа.

Исполнителем будет лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова. При этом стоит отметить, что программа возможна изменения, что добавляет элемент неожиданности и интриги.

Купить билет на концерт Старинный орган при свечах. Бах, Гендель, Моцарт

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Август
16 августа воскресенье
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

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