Старинный орган при свечах. Бах, Гендель, Моцарт

Концерт органной музыки в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея в Москве пройдет уникальный концерт с органным исполнением произведений величайших композиторов классической музыки: Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя и Вольфганга Амадея Моцарта. Концерт будет проходить при свечах, создавая камерную атмосферу, которая прекрасно подчеркивает историческое значение собора.

В программе вечера представлены шедевры, которые отражают разнообразие стилей и выразительных средств:

И.С. Бах. Фантазия до мажор

Четыре хоральные прелюдии

Контрапункт во французском стиле из «Искусства фуг»

Г.Ф. Гендель. Концерт на темы из оратории «Иуда Маккавей» в четырёх частях

Пассакалия соль минор

В. А. Моцарт. Андантефа мажор

Увертюра до мажор

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это создаёт уникальную возможность услышать звучание как исторического немецкого органа, так и итальянского концертного органа.

Исполнителем будет лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова. При этом стоит отметить, что программа возможна изменения, что добавляет элемент неожиданности и интриги.