Старинный орган и сопрано. От барокко до джаза

Музыка, объединяющая эпохи: орган и джаз в одном концерте
Арокко и джаз – на первый взгляд, это два параллельных мира, не имеющих точек пересечения. Однако талантливые исполнители, по-настоящему влюблённые в музыку, способны бросить вызов временным рубежам. Приглашаем вас на уникальное погружение в мир органной и вокальной музыки, охватывающей различные эпохи, страны и стили – от XVIII века до наших дней.
Программа концерта
Вас ждёт радость узнавания мировых классических шедевров и встреча с джазовыми стандартами и хитами кинофильмов. В программе:
- Г. Перселл. Фанфары
- Г. Перселл. Music for a While
- Г. Перселл. Плач Дидоны из оперы «Дидона и Эней»
- И. С. Бах. Прелюдия и фуга до мажор
- И. С. Бах – Ш. Гуно. Аве Мария
- И. С. Бах. Две хоральные прелюдии
- В. Беллини. Каватина Нормы из оперы «Норма»
- В. А. Моцарт. Анданте фа мажор
- Д. Верди. Ария Джильды из оперы «Риголетто»
- Л. Боэльман. Молитва из «Готической сюиты»
- Дж. Гершвин. Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс» («Summertime»)
- Дж. Гершвин. Прелюдия
- Д. Вольф. Ирис
- Дж. Керн. «Дым» из мюзикла «Роберта»
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Исполнители
Концерт выполнит ансамбль лауреатов международных конкурсов:
- Екатерина Монисова (сопрано) – Заслуженная артистка Республик Хакасия и Адыгея
- Анастасия Сидельникова (орган)
Дополнительная информация
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!