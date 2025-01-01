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Старинный орган и сопрано. От барокко до джаза
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старинный орган и сопрано. От барокко до джаза

Старинный орган и сопрано. От барокко до джаза

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка, объединяющая эпохи: орган и джаз в одном концерте

Арокко и джаз – на первый взгляд, это два параллельных мира, не имеющих точек пересечения. Однако талантливые исполнители, по-настоящему влюблённые в музыку, способны бросить вызов временным рубежам. Приглашаем вас на уникальное погружение в мир органной и вокальной музыки, охватывающей различные эпохи, страны и стили – от XVIII века до наших дней.

Программа концерта

Вас ждёт радость узнавания мировых классических шедевров и встреча с джазовыми стандартами и хитами кинофильмов. В программе:

  • Г. Перселл. Фанфары
  • Г. Перселл. Music for a While
  • Г. Перселл. Плач Дидоны из оперы «Дидона и Эней»
  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга до мажор
  • И. С. Бах – Ш. Гуно. Аве Мария
  • И. С. Бах. Две хоральные прелюдии
  • В. Беллини. Каватина Нормы из оперы «Норма»
  • В. А. Моцарт. Анданте фа мажор
  • Д. Верди. Ария Джильды из оперы «Риголетто»
  • Л. Боэльман. Молитва из «Готической сюиты»
  • Дж. Гершвин. Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс» («Summertime»)
  • Дж. Гершвин. Прелюдия
  • Д. Вольф. Ирис
  • Дж. Керн. «Дым» из мюзикла «Роберта»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт выполнит ансамбль лауреатов международных конкурсов:

  • Екатерина Монисова (сопрано) – Заслуженная артистка Республик Хакасия и Адыгея
  • Анастасия Сидельникова (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

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