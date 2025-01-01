Старинный орган и сопрано. От барокко до джаза

Музыка, объединяющая эпохи: орган и джаз в одном концерте

Арокко и джаз – на первый взгляд, это два параллельных мира, не имеющих точек пересечения. Однако талантливые исполнители, по-настоящему влюблённые в музыку, способны бросить вызов временным рубежам. Приглашаем вас на уникальное погружение в мир органной и вокальной музыки, охватывающей различные эпохи, страны и стили – от XVIII века до наших дней.

Программа концерта

Вас ждёт радость узнавания мировых классических шедевров и встреча с джазовыми стандартами и хитами кинофильмов. В программе:

Г. Перселл. Фанфары

Г. Перселл. Music for a While

Г. Перселл. Плач Дидоны из оперы «Дидона и Эней»

И. С. Бах. Прелюдия и фуга до мажор

И. С. Бах – Ш. Гуно. Аве Мария

И. С. Бах. Две хоральные прелюдии

В. Беллини. Каватина Нормы из оперы «Норма»

В. А. Моцарт. Анданте фа мажор

Д. Верди. Ария Джильды из оперы «Риголетто»

Л. Боэльман. Молитва из «Готической сюиты»

Дж. Гершвин. Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс» («Summertime»)

Дж. Гершвин. Прелюдия

Д. Вольф. Ирис

Дж. Керн. «Дым» из мюзикла «Роберта»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт выполнит ансамбль лауреатов международных конкурсов:

Екатерина Монисова (сопрано) – Заслуженная артистка Республик Хакасия и Адыгея

Анастасия Сидельникова (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!