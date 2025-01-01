Старинный орган и мультимедийная инсталляция. Вселенная глазами телескопа Hubble. Вселенная Бах

Вечер классической музыки: дань Иоганну Себастьяна Баху

Приглашаем всех почитателей классики провести незабываемый вечер на концерте, посвящённом творчеству и неординарной личности Иоганна Себастьяна Баха. Его выдающийся вклад в мировое культурное наследие невозможно переоценить. Бах, гигант эпохи барокко, работал во всех жанрах, кроме оперы.

Музыкальное наследие Баха

Среди более чем 1000 известных произведений Баха можно выделить фуги, каноны, концерты, хоралы, дивертисменты и кантаты. Несмотря на то что композитор был практически забыт после своей смерти, его наследие сохранили коллеги, сыновья и ученики, а также их последователи. Интерес к И.С. Баху, вспыхнувший с новой силой в XIX веке, не угасает и сегодня.

Программа концерта

На концерте прозвучат гениальные инструментальные сочинения великого композитора. Мы надеемся, что это даст нашей аудитории возможность согласиться с известным выражением Роберта Шумана: «Бах не новый, не старый. Он нечто гораздо большее - он вечный.»

Не упустите шанс насладиться шедеврами Баха и погрузиться в атмосферу барочной музыки!