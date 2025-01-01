Старинный орган и мультимедийная инсталляция. Вселенная глазами телескопа Hubble. Вселенная Бах

Приглашаем всех почитателей классики провести незабываемый вечер на концерте, посвящённом творчеству и неординарной личности Иоганна Себастьяна Баха. Его выдающийся вклад в мировое культурное наследие невозможно переоценить. Бах, гигант эпохи барокко, работал во всех жанрах, кроме оперы.
Среди более чем 1000 известных произведений Баха можно выделить фуги, каноны, концерты, хоралы, дивертисменты и кантаты. Несмотря на то что композитор был практически забыт после своей смерти, его наследие сохранили коллеги, сыновья и ученики, а также их последователи. Интерес к И.С. Баху, вспыхнувший с новой силой в XIX веке, не угасает и сегодня.
На концерте прозвучат гениальные инструментальные сочинения великого композитора. Мы надеемся, что это даст нашей аудитории возможность согласиться с известным выражением Роберта Шумана: «Бах не новый, не старый. Он нечто гораздо большее - он вечный.»
Не упустите шанс насладиться шедеврами Баха и погрузиться в атмосферу барочной музыки!