Старинный орган англиканского собора при свечах. Шедевры органной музыки двух столетий

В Англиканском соборе Святого Андрея в Москве пройдет изысканный концерт органной музыки при свечах. В программе — произведения великих композиторов, включая Иоганна Себастьяна Баха, Ф. Шуберта и Ф. Мендельсона, которые порадуют любителей классической и старинной музыки.
Орган по праву считается «королем инструментов». С момента своего создания в XIV веке он завоевал признание за широкий диапазон и уникальный тембр. Эмоциональное воздействие и мощь звучания органа сравнимы только с симфоническим оркестром.
В этот вечер зрителям будут представлены шедевры органной музыки, включая величественные сочинения Баха, а также знаменитая «Ave Maria» Шуберта и «Свадебный марш» Мендельсона. Эти произведения являются неотъемлемой частью органного репертуара.
В зале церкви установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Уникальная возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органа ждет вас в этот вечер.
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Всеволод Румак (орган).
Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта).
Парковка на территории собора запрещена!