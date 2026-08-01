Старинный орган англиканского собора при свечах. Шедевры органной музыки двух столетий

Концерт органной музыки в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея в Москве пройдет изысканный концерт органной музыки при свечах. В программе — произведения великих композиторов, включая Иоганна Себастьяна Баха, Ф. Шуберта и Ф. Мендельсона, которые порадуют любителей классической и старинной музыки.

Звучание органа — короля инструментов

Орган по праву считается «королем инструментов». С момента своего создания в XIV веке он завоевал признание за широкий диапазон и уникальный тембр. Эмоциональное воздействие и мощь звучания органа сравнимы только с симфоническим оркестром.

Шедевры двух столетий

В этот вечер зрителям будут представлены шедевры органной музыки, включая величественные сочинения Баха, а также знаменитая «Ave Maria» Шуберта и «Свадебный марш» Мендельсона. Эти произведения являются неотъемлемой частью органного репертуара.

Два органа — разные эпохи

В зале церкви установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Уникальная возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органа ждет вас в этот вечер.

Программа концерта

И.С. Бах: Прелюдия и фуга c-moll, BWV 546

И.С. Бах: Хорал «Herr Gott, nun schleu? den Himmel auf»

И.С. Бах: Прелюдия и фуга a-moll, BWV 543

И.С. Бах: Хорал «Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ»

Й. Гайдн: Соната №23 фа мажор (I часть)

Л. Боккерини: Менуэт

И. Брамс: Хоральная обработка «Herzlich tut mich verlangen»

Ж. Н. Лемменс: Fanfare

С. Франк: Фантазия C-dur

Л. Вьерн: «Allegro vivace» из Первой симфонии

Ф. Шуберт: Ave Maria

Ф. Мендельсон: Свадебный марш

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Всеволод Румак (орган).

Продолжительность концерта

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта).

Важно!

Парковка на территории собора запрещена!