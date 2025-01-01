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Старинный новый год
Билеты от 500₽
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Старинный новый год

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Концерт «Старинный Новый год» в Концертном зале «Зарядье»

14 января в Концертном зале «Зарядье» пройдет третий по счету концерт, посвященный празднику Рождества. Программа, названная «Старинный Новый год», сочетает в себе две важные темы: дань традициям и возврат к историческим корням.

Исполнители

  • Надежда Карязина — сопрано
  • Иван Бородулин — контратенор
  • Оркестр Pratum Integrum

О программе

Название концерта связано с датой его проведения — Старым Новым годом в России. В этот вечер зрители смогут насладиться старинной музыкой эпохи барокко. Музыка этого периода известна своей утонченностью и богатством мелодий, что создаст уникальную атмосферу для празднования.

Интересные факты

Старинный Новый год отмечается в России с 1918 года, когда страна перешла на новый стиль. Этот праздник стал символом связи между традициями прошлого и современностью. Концерт в «Зарядье» — это не только возможность услышать редкие произведения, но и погрузиться в атмосферу исторической музыки.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и насладиться великолепными исполнениями в уютной обстановке Концертного зала «Зарядье»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 января
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽

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