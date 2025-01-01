Концерт «Старинный Новый год» в Концертном зале «Зарядье»

14 января в Концертном зале «Зарядье» пройдет третий по счету концерт, посвященный празднику Рождества. Программа, названная «Старинный Новый год», сочетает в себе две важные темы: дань традициям и возврат к историческим корням.

Исполнители

Надежда Карязина — сопрано

— сопрано Иван Бородулин — контратенор

— контратенор Оркестр Pratum Integrum

О программе

Название концерта связано с датой его проведения — Старым Новым годом в России. В этот вечер зрители смогут насладиться старинной музыкой эпохи барокко. Музыка этого периода известна своей утонченностью и богатством мелодий, что создаст уникальную атмосферу для празднования.

Интересные факты

Старинный Новый год отмечается в России с 1918 года, когда страна перешла на новый стиль. Этот праздник стал символом связи между традициями прошлого и современностью. Концерт в «Зарядье» — это не только возможность услышать редкие произведения, но и погрузиться в атмосферу исторической музыки.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и насладиться великолепными исполнениями в уютной обстановке Концертного зала «Зарядье»!