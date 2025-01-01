Волшебная история по произведению Франсуа де Салиньяка де ла Мот-Фенелона «История Флоризы»

Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой радостно анонсирует спектакль «Старинная французская сказка», основанный на произведении Франсуа де Салиньяка де ла Мот-Фенелона «История Флоризы». Эта уникальная постановка соединяет кукольную игру, элементы балаганного театра и волшебную историю о добре, зле и человеческом выборе.

Сюжет

Зрители будут перенесены во Францию средних веков, где судьба маленькой Флоризы становится центральной темой. Веб нервов и страстей разворачивается вокруг загадочного выбора ее матери. Красота и богатство преображаются в испытания, однако в решающий момент именно Флориза делает осознанный выбор, который приводит её к спасению и счастью.

Команда создателей

Режиссером спектакля выступает Елена Трещинская, а перевод сказки осуществила Ирина Истратова. Эти профессионалы театрального искусства создали яркую, запоминающуюся интерпретацию классической истории, которая обязательно оставит след в сердцах зрителей.

Спецификации

Продолжительность спектакля составляет 1 час, что делает его отличным выбором для вечернего просмотра. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу волшебства и красоты, став частью этой трогательной истории!