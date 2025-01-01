Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Старинная французская сказка
Билеты от 850₽
Киноафиша Старинная французская сказка

Спектакль Старинная французская сказка

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 6+
Возраст 6+
Билеты от 850₽

О концерте/спектакле

Волшебная история по произведению Франсуа де Салиньяка де ла Мот-Фенелона «История Флоризы»

Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой радостно анонсирует спектакль «Старинная французская сказка», основанный на произведении Франсуа де Салиньяка де ла Мот-Фенелона «История Флоризы». Эта уникальная постановка соединяет кукольную игру, элементы балаганного театра и волшебную историю о добре, зле и человеческом выборе.

Сюжет

Зрители будут перенесены во Францию средних веков, где судьба маленькой Флоризы становится центральной темой. Веб нервов и страстей разворачивается вокруг загадочного выбора ее матери. Красота и богатство преображаются в испытания, однако в решающий момент именно Флориза делает осознанный выбор, который приводит её к спасению и счастью.

Команда создателей

Режиссером спектакля выступает Елена Трещинская, а перевод сказки осуществила Ирина Истратова. Эти профессионалы театрального искусства создали яркую, запоминающуюся интерпретацию классической истории, которая обязательно оставит след в сердцах зрителей.

Спецификации

Продолжительность спектакля составляет 1 час, что делает его отличным выбором для вечернего просмотра. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу волшебства и красоты, став частью этой трогательной истории!

Купить билет на спектакль Старинная французская сказка

Помощь с билетами
Октябрь
25 октября суббота
12:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 850 ₽
26 октября воскресенье
12:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 850 ₽

В ближайшие дни

Красавец мужчина
16+
Драма
Красавец мужчина
9 декабря в 19:00 Театр на Трубной
от 1500 ₽
Вредные советы
6+
Детский Музыка
Вредные советы
4 октября в 17:00 Детский театр «А-Я»
от 800 ₽
Ваня и крокодил
0+
Детский Музыка
Ваня и крокодил
16 ноября в 12:00 Et Cetera Александра Калягина
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше