Спектакль Старинная французская сказка

Приглашаем вас в Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой на спектакль для детей, основанный на сказке Франсуа де Салиньяка де ла Мот-Фенелона «История Флоризы». Это волшебное представление погрузит зрителей в мир старинной французской сказки о добре и зле.
В старом балаганчике-театре вас ждет захватывающее путешествие. Вместе с куклами вы узнаете:
На все эти вопросы ответит удивительная история, которую с помощью кукол расскажут актеры. Каждый персонаж наделен уникальными чертами и особенностями, что добавляет спектаклю особого шарма.
Спектакль обещает быть не только интересным, но и поучительным. Он учит детей важным жизненным ценностям — дружбе, смелости и, конечно же, любви. Эта история подходит как для самых маленьких зрителей, так и для более взрослых — ведь сказка объединяет поколения.
Не упустите возможность насладиться этим удивительным спектаклем, который подарит вам незабываемые эмоции и позволит ненадолго забыть о повседневной суете.