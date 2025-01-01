Спектакль Старинная французская сказка

Детский кукольный спектакль в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой

Приглашаем вас в Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой на спектакль для детей, основанный на сказке Франсуа де Салиньяка де ла Мот-Фенелона «История Флоризы». Это волшебное представление погрузит зрителей в мир старинной французской сказки о добре и зле.

Загадочные вопросы и увлекательные персонажи

В старом балаганчике-театре вас ждет захватывающее путешествие. Вместе с куклами вы узнаете:

Какой сон увидел король?

Куда он направился?

Какую загадку загадал ангел матери маленькой девочки?

Почему красавица сбежала из дворца?

Как стать действительно счастливым?

На все эти вопросы ответит удивительная история, которую с помощью кукол расскажут актеры. Каждый персонаж наделен уникальными чертами и особенностями, что добавляет спектаклю особого шарма.

О погружении в атмосферу

Спектакль обещает быть не только интересным, но и поучительным. Он учит детей важным жизненным ценностям — дружбе, смелости и, конечно же, любви. Эта история подходит как для самых маленьких зрителей, так и для более взрослых — ведь сказка объединяет поколения.

Не упустите возможность насладиться этим удивительным спектаклем, который подарит вам незабываемые эмоции и позволит ненадолго забыть о повседневной суете.