Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Старинная французская сказка
Билеты от 850₽
Киноафиша Старинная французская сказка

Спектакль Старинная французская сказка

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 6+
Режиссер Елена Трещинская
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 850₽

О концерте/спектакле

Детский кукольный спектакль в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой  

Приглашаем вас в Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой на спектакль для детей, основанный на сказке Франсуа де Салиньяка де ла Мот-Фенелона «История Флоризы». Это волшебное представление погрузит зрителей в мир старинной французской сказки о добре и зле.

Загадочные вопросы и увлекательные персонажи

В старом балаганчике-театре вас ждет захватывающее путешествие. Вместе с куклами вы узнаете:

  • Какой сон увидел король?
  • Куда он направился?
  • Какую загадку загадал ангел матери маленькой девочки?
  • Почему красавица сбежала из дворца?
  • Как стать действительно счастливым?

На все эти вопросы ответит удивительная история, которую с помощью кукол расскажут актеры. Каждый персонаж наделен уникальными чертами и особенностями, что добавляет спектаклю особого шарма.

О погружении в атмосферу

Спектакль обещает быть не только интересным, но и поучительным. Он учит детей важным жизненным ценностям — дружбе, смелости и, конечно же, любви. Эта история подходит как для самых маленьких зрителей, так и для более взрослых — ведь сказка объединяет поколения.

Не упустите возможность насладиться этим удивительным спектаклем, который подарит вам незабываемые эмоции и позволит ненадолго забыть о повседневной суете.

Купить билет на спектакль Старинная французская сказка

Помощь с билетами
Октябрь
25 октября суббота
12:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 850 ₽
26 октября воскресенье
12:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 850 ₽

В ближайшие дни

Ученая семейка и квадрокоптер
0+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и квадрокоптер
10 января в 14:05 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Истории
16+
Драма
Истории
30 ноября в 18:00 Театр им. Маяковского
от 1200 ₽
Денискины рассказы
6+
Детский
Денискины рассказы
21 ноября в 12:00 РАМТ
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше