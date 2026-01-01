Спектакль «Старик Перекати-поле» создан по мотивам казахского народного фольклора и предназначен для детей дошкольного возраста. Эта увлекательная сказка познакомит малышей с добрым и умным героем – старичком Перекати-поле, который, несмотря на свои скромные размеры, обладает выдающимися умственными способностями.

На протяжении спектакля старичок с помощью смекалки и хитрости побеждает великанов и ловкую лису. Его приключения развивают у детей важные жизненные уроки о том, что иногда смекалка важнее силы. Так, в произведении звучит казахская пословица: «Сильный побеждает одного, а умный тысячу», что подчеркивает ценность ума и мудрости.

Спектакль также включает элементы казахских национальных игр и пословиц, благодаря чему юные зрители могут ближе познакомиться с культурой своей страны.

Не упустите возможность посетить это красочное и поучительное представление в Астане, которое зарядит детей позитивом и научит важным жизненным урокам!