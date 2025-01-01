Меню
Старик из деревни Альдермеш
Киноафиша Старик из деревни Альдермеш

Спектакль Старик из деревни Альдермеш

Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о старике Альмандаре в театре «Нур»

В театре «Нур» состоится премьера спектакля по пьесе о старике Альмандаре, которому исполняется 91 год. Этот трогательный и глубокомысленный сюжет повествует о встрече Альмандаре с Посланником, пришедшим за ним.

Несмотря на приближающуюся Смерть, оптимистичный Альмандар находит множество способов ее обмануть. Жизнелюбие главного героя так впечатляет Посланника, что тот решает подарить Альмандару ещё одну ночь жизни. Эта история станет настоящим открытием для зрителей, которые ценят рассказы о борьбе с жизненными трудностями и стойкости старшего поколения.

Темы и идеи спектакля

Спектакль затрагивает важные темы, такие как страх перед неизбежным, желание жить, а также ценность каждого момента. Альмандар олицетворяет надежду и упорство, показывая, что даже в самых сложных обстоятельствах можно найти радость.

Кому понравится

Этот спектакль будет интересен всем, кто ценит человеческие драмы и искренние истории о жизни. Он способен затронуть сердца зрителей и заставить задуматься о собственном отношении к жизни и времени.

Декабрь
16 декабря вторник
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 350 ₽

