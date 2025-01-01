Меню
Старик и море
Билеты от 1000₽
Спектакль Старик и море

Спектакль Старик и море

По одноименной повести Эрнеста Хемингуэя
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Продолжительность 60 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Премьера спекаткля по повести Хемингуэя в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко (старое здание) зрителей ждет увлекательный спектакль по одноимённой повести Эрнеста Хемингуэя. Режиссёром и автором инсценировки выступает Иван Шалаев, талантливый художник, который привнесёт свои уникальные идеи в классическую историю.

Творческая команда

В спектакле задействована команда профессионалов:

  • Художник по свету: Нанна Шех
  • Ассистент художника: Варвара Бабошина
  • Композитор: Алия Гришель
  • Хореограф: Александр Николаев
  • Помощник режиссёра: Мария Бессонова

Спектакль для любителей классики

Этот спектакль станет настоящей находкой для ценителей классической литературы и театральных адаптаций. Хемингуэй, известный своим глубоким подходом к человеческим чувствам и переживаниям, а в данной инсценировке это будет передано на сцене с помощью мастерства талантливой команды.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который обещает запомниться своей атмосферой и художественным исполнением. Приходите и оцените, как классика обретает новую жизнь на театральной сцене!

Режиссер
Иван Шалаев
В ролях
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев
Владислав Ташбулатов

Купить билет на спектакль Старик и море

Январь
30 января пятница
20:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1000 ₽

