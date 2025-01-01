Спектакль Старик и море

Премьера спекаткля по повести Хемингуэя в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко (старое здание) зрителей ждет увлекательный спектакль по одноимённой повести Эрнеста Хемингуэя. Режиссёром и автором инсценировки выступает Иван Шалаев, талантливый художник, который привнесёт свои уникальные идеи в классическую историю.

Творческая команда

В спектакле задействована команда профессионалов:

Художник по свету: Нанна Шех

Нанна Шех Ассистент художника: Варвара Бабошина

Варвара Бабошина Композитор: Алия Гришель

Алия Гришель Хореограф: Александр Николаев

Александр Николаев Помощник режиссёра: Мария Бессонова

Спектакль для любителей классики

Этот спектакль станет настоящей находкой для ценителей классической литературы и театральных адаптаций. Хемингуэй, известный своим глубоким подходом к человеческим чувствам и переживаниям, а в данной инсценировке это будет передано на сцене с помощью мастерства талантливой команды.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который обещает запомниться своей атмосферой и художественным исполнением. Приходите и оцените, как классика обретает новую жизнь на театральной сцене!