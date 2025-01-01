Спектакль Старгород

Меню
12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Независимый проект режиссера Андрея Горбатого представляет спектакль «Соборяне» по роману Н. Лескову

Независимый проект режиссера Андрея Горбатого, финалиста программы «ТеатрONstage» 2021/22, представляет новую интерпретацию романа Н. Лескова «Соборяне». Это не просто инсценировка, а самостоятельная художественная работа, в которой сохранена уникальная языковая стилистика Лескова, его теплоту и трогательность.

О Сюжете Спектакля

В центре сюжета — дьякон Ахилла Десницын. Это простодушный и ревностный персонаж, обладающий оттенком наивности, но в то же время настоящей искренностью. Ахилла сталкивается с серьезной проблемой: учитель гимназии Варнава собирается использовать тело утопленника в качестве учебного пособия и объявить своим ученикам, что ни души, ни Бога нет.

Не в силах допустить такое святотатство, дьякон устраивает свою личную «духовную брань». Он пытается вразумить заблудшие души своих учеников, оттолкнув их от опасных заблуждений. Однако, несмотря на его усилия, Ахилла оказывается в сложной ситуации: он сталкивается с научным прогрессом, противостоять которому становится все труднее.

Финал и Темы Спектакля

В финале спектакля Ахилла обретает нечто более ценное, чем победа — он прощает своего учителя и его последователей за оскорбления, направленные на его веру. Спектакль ставит в центре внимания вопросы искренности, веры и простоты. В мире, полном сомнений, спасение может прийти именно от чистосердечных праведников, которые, несмотря на все испытания, продолжают верить в добро.

Интересные Факты

Спектакль основан на глубоко философских темах, поднимаемых Лесковым в оригинальном романе. Интересно, что Н. Лесков был одним из первых русских авторов, кто стал экспериментировать с языком и стилем, что делает его произведения настоящими шедеврами. «Соборяне» — это не просто история о вере, а исследование человеческой души и ее переплетений с окружающим миром.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и насыщенную эмоциями историю на сцене!

Режиссер
Андрей Горбатый
В ролях
Валентин Клементьев
Глеб Пускепалис
Андрей Школдыченко
Никита Заболотный
Артур Сафиуллин

15 сентября
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Старгород Старгород Старгород Старгород Старгород Старгород Старгород Старгород Старгород Старгород

