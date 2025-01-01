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«Stardust of a song». Джазовый вечер от дуэта Luminance
Билеты от 2900₽
Киноафиша «Stardust of a song». Джазовый вечер от дуэта Luminance

«Stardust of a song». Джазовый вечер от дуэта Luminance

12+
Возраст 12+
Билеты от 2900₽

О концерте/спектакле

Неповторимый вечер джаза с дуэтом рояля и контрабаса

Приглашаем вас на уникальный концерт, где в исполнении дуэта рояля и контрабаса прозвучат джазовые стандарты с альбома Stardust of a song. Погрузитесь в мир проникновенных джазовых баллад, таких как But Beautiful, Stardust и Peacocks, а также насладитесь авторской музыкой, которая добавит особый шарм вечеру.

Исполнители вечера

Ксения Савченко — талантливая джазовая контрабасистка и выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных. В 2024 году она была номинирована на престижную премию Все цвета джаза в категории «дебют года». Ее музыкальный стиль сочетает в себе традиции и современные джазовые течения.

Максимилиан Шевалёв — виртуозный пианист, который прошел обучение у лучших джазовых педагогов. Он ярко проявил себя в различных проектах и является участником фестиваля Будущее джаза, организованного Игорем Бутманом. Его мастерство и артистизм делают каждое выступление незабываемым.

Не упустите возможность!

Этот концерт — отличный повод погрузиться в атмосферу живой джазовой музыки и насладиться искусством талантливых исполнителей. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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