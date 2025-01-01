«Stardust of a song». Джазовый вечер от дуэта Luminance

Неповторимый вечер джаза с дуэтом рояля и контрабаса

Приглашаем вас на уникальный концерт, где в исполнении дуэта рояля и контрабаса прозвучат джазовые стандарты с альбома Stardust of a song. Погрузитесь в мир проникновенных джазовых баллад, таких как But Beautiful, Stardust и Peacocks, а также насладитесь авторской музыкой, которая добавит особый шарм вечеру.

Исполнители вечера

Ксения Савченко — талантливая джазовая контрабасистка и выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных. В 2024 году она была номинирована на престижную премию Все цвета джаза в категории «дебют года». Ее музыкальный стиль сочетает в себе традиции и современные джазовые течения.

Максимилиан Шевалёв — виртуозный пианист, который прошел обучение у лучших джазовых педагогов. Он ярко проявил себя в различных проектах и является участником фестиваля Будущее джаза, организованного Игорем Бутманом. Его мастерство и артистизм делают каждое выступление незабываемым.

Не упустите возможность!

Этот концерт — отличный повод погрузиться в атмосферу живой джазовой музыки и насладиться искусством талантливых исполнителей. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!