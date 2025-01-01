Спектакль Старая Зайчиха. Провинциальный мюзикл

Меню
Старая Зайчиха. Провинциальный мюзикл
16+
О концерте/спектакле

Мюзикл по пьесе Николая Коляды

«Старая Зайчиха» — мюзикл по пьесе Николая Коляды, рассказывающий историю случайной встречи двух людей, когда-то очень близких друг другу, но разлученных временем и обстоятельствами. Она — артистка, фифа из столицы. Он — когда-то успешный артист, а ныне провинциальный алкоголик и неудачник.

Конфликт прошлого и настоящее

В центре сюжета — их разговор, который, казалось бы, не может привести к примирению. За плечами — множество неразрешённых обид, претензий и скрытых злостей, оставшихся с тех пор, когда их отношения не смогли выдержать натиска амбиций и судьбы. Однако с каждым словом появляется осознание: между ними всё ещё живёт сильное чувство, не иссякшее, несмотря на годы. Оказавшись лицом к лицу с прошлым, герои начинают понимать не только важность друг друга, но и иллюзорность своих прежних мечтаний и карьерных устремлений.

О главных темах

Мюзикл затрагивает важнейшие вопросы жизни: как амбиции могут заслонить настоящее счастье, а гонка за успехом обернуться утратой того, что действительно важно. В поисках этого осознания персонажи проходят через сомнения, разочарования и сожаления, чтобы наконец понять, что самое важное они упустили.

Творческая команда

Автор пьесы — Николай Коляда. Режиссеры спектакля — Александра Мамкаева и Виктор Бугаков. Художник — Екатерина Гофман, композитор — Александр Пантыкин, хореограф — Анна Тугушева.

Актерский состав

В ролях: народный артист России Виктор Кривонос, заслуженная артистка России Ольга Пикало, Анастасия Гирева, Елена Кауц, Анна Хорунжева, Юлия Иванова, Любовь Островская.

Этот спектакль не только о том, что произошло в прошлом, но и о том, что мы теряем, стремясь к большому успеху, забывая о настоящем.

Режиссер
Александра Мамкаева
В ролях
Виктор Кривонос
Ольга Пикало
Анастасия Гирева
Елена Кауц

