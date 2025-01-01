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Star Wars. Музыкальное шоу в Планетарии
Киноафиша Star Wars. Музыкальное шоу в Планетарии

Star Wars. Музыкальное шоу в Планетарии

0+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Шоу музыки из вселенной «Звёздных воин»

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное шоу, посвященное легендарной киносаге «Звёздные войны». В этом уникальном событии, которое пройдет в самом космическом месте Санкт-Петербурга, прозвучит музыка, ставшая гимном для нескольких поколений.

Музыка и визуальные эффекты

Профессиональное исполнение на органе, масштабный видеоконтент и тематика «Звёздных войн» создадут атмосферу, которая перенесет вас в далекую-далекую галактику. Вас ждут тематические персонажи, захватывающий закадровый голос и множество других сюрпризов для настоящих ценителей.

В шоу участвуют ведущие музыканты Санкт-Петербурга — лауреаты международных конкурсов и солисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Не упустите шанс стать частью этой космической музыкальной феерии!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
22:30 от 2000 ₽

Фотографии

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