Star Wars. Музыкальное шоу в Планетарии

Шоу музыки из вселенной «Звёздных воин»

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное шоу, посвященное легендарной киносаге «Звёздные войны». В этом уникальном событии, которое пройдет в самом космическом месте Санкт-Петербурга, прозвучит музыка, ставшая гимном для нескольких поколений.

Музыка и визуальные эффекты

Профессиональное исполнение на органе, масштабный видеоконтент и тематика «Звёздных войн» создадут атмосферу, которая перенесет вас в далекую-далекую галактику. Вас ждут тематические персонажи, захватывающий закадровый голос и множество других сюрпризов для настоящих ценителей.

В шоу участвуют ведущие музыканты Санкт-Петербурга — лауреаты международных конкурсов и солисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Не упустите шанс стать частью этой космической музыкальной феерии!