Stankov Jazz Band
Киноафиша Stankov Jazz Band

Stankov Jazz Band

6+
Возраст 6+

О концерте

Зимний Ленинград: jazz вечер в клубе Игоря Бутмана

Концертная программа «Зимний Ленинград» представит талантливый коллектив Санкт-Петербурга — Stankov Jazz Band. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей джазовой музыки.

Уникальный стиль и атмосфера

Stankov Jazz Band — один из самых ярких и интеллигентных джазовых коллективов города. Их выступления отличаются уникальным стилем и завораживающей атмосферой. Коллектив сочетает классические джазовые ритмы с современными музыкальными тенденциями, создавая незабываемое звучание.

Что ожидать от программы

В рамках концерта «Зимний Ленинград» зрителей ждут как оригинальные композиции, так и популярные джазовые стандарты, знакомые многим. Музыканты готовы удивить публику своей виртуозностью и творческим подходом к музыке. Это отличная возможность насладиться живым исполнением в уютной атмосфере клуба Игоря Бутмана.

Клуб Игоря Бутмана

Клуб Игоря Бутмана является излюбленным местом для любителей джаза в Санкт-Петербурге. Здесь царит непередаваемая атмосфера, а высококачественное звуковое оборудование гарантирует наслаждение каждым аккордом. Не упустите возможность оказаться в центре музыкального события, которое запомнится вам надолго.

Не пропустите вечер с Stankov Jazz Band — это шанс погрузиться в магию джаза, насладиться живым исполнением и провести время в отличной компании!

Купить билет на концерт Stankov Jazz Band

Январь
2 января пятница
18:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽
21:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽

