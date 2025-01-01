Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Stankov Jazz Band
Киноафиша Stankov Jazz Band

Stankov Jazz Band

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Stankov Jazz Band: Свинг и Цыганский Джаз в Санкт-Петербурге

Джаз-клуб Игоря Бутмана приглашает вас на живое выступление Stankov Jazz Band, которое состоится в сердце Санкт-Петербурга. Этот уникальный концерт обещает погрузить зрителей в мир ярких и мелодичных звуков свинга и цыганского джаза.

Когда и где?

Мероприятие пройдет в уютном джаз-клубе Игоря Бутмана, который славится своей атмосферой и высоким качеством звучания. Не упустите возможность насладиться живой музыкой в день концерта, который состоится совсем скоро – [уточните дату].

Что ожидать от выступления?

Stankov Jazz Band известен своим неповторимым стилем, который сочетает в себе элементы традиционного джаза и цыганских музыкальных традиций. В их репертуаре вы найдете как классические, так и современные композиции, которые обязательно поднимут вам настроение.

Интересные факты о джазе

Джаз – это своего рода культурное явление, которое возникло в начале XX века в США. Он вобрал в себя влияние африканских ритмов, блюза и госпела. Цыганская музыка, в свою очередь, отличается своей свободой выражения и чувственностью, что делает её идеальным дополнением к джазовым традициям.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события и погрузиться в волшебный мир джаза!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией
6+
Джаз
Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией
14 декабря в 17:00 Особняк Румянцева
от 1700 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
29 августа в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 990 ₽
Сборная Питера по импровизации
18+
Юмор
Сборная Питера по импровизации
27 августа в 19:00 Stage Standup Club
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше