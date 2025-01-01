Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Станислав Корчагин (фортепиано)
Билеты от 1900₽
Киноафиша Станислав Корчагин (фортепиано)

Станислав Корчагин (фортепиано)

12+
Возраст 12+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Концерт Станислава Корчагина в музее Скрябина

Станислав Корчагин — российский пианист, обладатель III премии и бронзовой медали XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского, представит свой сольный концерт в рамках музыкального проекта «На слуху».

Программа концерта

Зрителей ждет захватывающая программа, включающая шедевры мировой классики. Это прекрасная возможность насладиться выдающимся исполнением произведений великих композиторов, которые оставили неизгладимый след в музыкальной истории.

Почему стоит посетить

Концерт пройдет в уютной атмосфере музея Скрябина, что добавит особый колорит к этому культурному событию. Станислав Корчагин известен своей тонкой интерпретацией и глубоким пониманием музыкального материала, что сразу же завоевывает внимание зрителей.

Не упустите шанс стать частью уникального музыкального опыта и погрузиться в мир классической музыки, представленный талантливым пианистом.

Купить билет на концерт Станислав Корчагин (фортепиано)

Помощь с билетами
Май
22 мая пятница
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Легенды ВИА 70-80х. Мы из СССР!
12+
Эстрада
Легенды ВИА 70-80х. Мы из СССР!
4 февраля в 19:00 Кремлевский дворец
от 2500 ₽
Тур по барам Москвы (Китай-город)
18+
Вечеринка
Тур по барам Москвы (Китай-город)
25 октября в 20:30 Буховски'с
от 2899 ₽
Музыкальная сказка «Алиса в Стране чудес»
6+
Классическая музыка
Музыкальная сказка «Алиса в Стране чудес»
22 ноября в 15:00 Римско-католический кафедральный собор
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше