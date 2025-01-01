Станислав Корчагин (фортепиано)

Концерт Станислава Корчагина в музее Скрябина

Станислав Корчагин — российский пианист, обладатель III премии и бронзовой медали XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского, представит свой сольный концерт в рамках музыкального проекта «На слуху».

Программа концерта

Зрителей ждет захватывающая программа, включающая шедевры мировой классики. Это прекрасная возможность насладиться выдающимся исполнением произведений великих композиторов, которые оставили неизгладимый след в музыкальной истории.

Почему стоит посетить

Концерт пройдет в уютной атмосфере музея Скрябина, что добавит особый колорит к этому культурному событию. Станислав Корчагин известен своей тонкой интерпретацией и глубоким пониманием музыкального материала, что сразу же завоевывает внимание зрителей.

Не упустите шанс стать частью уникального музыкального опыта и погрузиться в мир классической музыки, представленный талантливым пианистом.