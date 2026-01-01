Лекция Станислава Дробышевского в Бункере на Таганке

Приглашаем вас на уникальную лекцию Станислава Дробышевского, которая пройдет в аутентичном сталинском бункере на глубине 65 метров. Данное сооружение, построенное во времена холодной войны, станет оригинальной площадкой для обсуждения выживания после возможного апокалипсиса.

О чем речь?

Лекция посвящена актуальным вопросам выживания в условиях глобальных изменений. Фантасты, экологисты и экономисты рисуют не самые радужные картины будущего: исчерпаемые ресурсы, загрязнение, рост населения и отсутствие согласия между государствами. Станислав Дробышевский предложит слушателям взглянуть на практические аспекты выживания, ответив на вопросы: чем питаться, где прятаться и на что стоит делать запасы.

Кто говорит?

Станислав Дробышевский — известный антрополог, кандидат биологических наук и доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Он является одним из ведущих популяризаторов науки в России и научным редактором портала antropogenez.ru.

Что такое "Бункер-42"?

"Бункер-42" — это уникальное фортификационное сооружение, расположенное в центре Москвы. Его проектирование началось в эпоху появления атомного оружия, что придает месту особую историческую значимость.

Важно!

Обратите внимание: вход в бункер осуществляется группами, поэтому рекомендуется приходить заранее. Самостоятельное передвижение по площадке запрещено!