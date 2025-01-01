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StandUp Терапия
Билеты от 1300₽
Киноафиша StandUp Терапия

StandUp Терапия

18+
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

StandUp Терапия: Зажигательное шоу с лучшими комиками!

Приглашаем вас на уникальное событие — «StandUp Терапия», где смех становится настоящим исцелением! На сцене собраны талантливые комики, которые готовы подарить вам вечер смеха и положительных эмоций.

Участники

В этом шоу выступят:

  • Виктор Косачев — известный комик и популярный ведущий, чьи шутки всегда находят отклик у зрителей.
  • Руслан Шамухаметов — мастер импровизации, способный рассмешить даже в самых неожиданных ситуациях.
  • Андрей Куценко — комик с уникальным стилем, который подарит вам множество ярких эмоций.
  • Эмили Винск — талантливая артистка, чьи наблюдения о жизни заставляют смеяться до слез.
  • Андрей Цеховский — опытный стендап-комик, который знает, как завести публику.

Что ожидать?

«StandUp Терапия» — это не просто концерт, это настоящая терапия смехом. Комики поделятся с вами своими лучшими шутками, наблюдениями и историями из жизни, которые заставят вас задуматься и, конечно же, смеяться.

Помните, смех — это лучшее лекарство!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
21:30 от 1300 ₽

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