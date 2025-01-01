StandUp Терапия. Съемки концерта

Комедийный спектакль на грани дозволенного в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на уникальное шоу, где смех и откровенность идут рука об руку. «Комики шутят на темы, о которых не принято говорить» — это спектакль, который поднимет множество острых вопросов и заставит вас задуматься.

Выступающие артисты

На сцене вас будут радовать талантливые комики:

Ян Деркач — мастер сатиры и наблюдатель за жизнью.

— мастер сатиры и наблюдатель за жизнью. Надя Бобрышева — яркая и искренняя комедиантка, чьи истории особенно близки зрителю.

— яркая и искренняя комедиантка, чьи истории особенно близки зрителю. Руслан Шамухаметов — специалисты по импровизации и неожиданным поворотам.

— специалисты по импровизации и неожиданным поворотам. Эмили Винс — уроженка другой страны, которая привнесет уникальные моменты в шоу.

— уроженка другой страны, которая привнесет уникальные моменты в шоу. Андрей Цеховский — комик с богатым опытом, умеющий делать из любой темы шутку.

Что ожидать от шоу

Этот спектакль — не только возможность посмеяться, но и шанс увидеть, как юмор может служить мостом между различными культурами и взглядами. Афиша такого формата обычно собирает полные залы: искреннее общение и смелые шутки наполнят зал атмосферой тепла и понимания.