StandUp Терапия. Съемки концерта
Билеты от 1300₽
StandUp Терапия. Съемки концерта

StandUp Терапия. Съемки концерта

18+
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Комедийный спектакль на грани дозволенного в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на уникальное шоу, где смех и откровенность идут рука об руку. «Комики шутят на темы, о которых не принято говорить» — это спектакль, который поднимет множество острых вопросов и заставит вас задуматься.

Выступающие артисты

На сцене вас будут радовать талантливые комики:

  • Ян Деркач — мастер сатиры и наблюдатель за жизнью.
  • Надя Бобрышева — яркая и искренняя комедиантка, чьи истории особенно близки зрителю.
  • Руслан Шамухаметов — специалисты по импровизации и неожиданным поворотам.
  • Эмили Винс — уроженка другой страны, которая привнесет уникальные моменты в шоу.
  • Андрей Цеховский — комик с богатым опытом, умеющий делать из любой темы шутку.

Что ожидать от шоу

Этот спектакль — не только возможность посмеяться, но и шанс увидеть, как юмор может служить мостом между различными культурами и взглядами. Афиша такого формата обычно собирает полные залы: искреннее общение и смелые шутки наполнят зал атмосферой тепла и понимания.

Купить билет на концерт

21 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
21:30 от 1300 ₽

