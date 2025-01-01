StandUp Терапия. Съемки концерта

Комики на грани дозволенного в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, где комики шутят о том, о чем обычно не принято говорить. В этот вечер вы сможете услышать острые и актуальные темы, которые взрывают умы и поднимают настроение.

Выступающие артисты

Витя Косачев – мастер абсурдного юмора, который заставит вас смеяться до слез.

– мастер абсурдного юмора, который заставит вас смеяться до слез. Марта Егиазарова – новая звезда стендап-сцены с уникальным взглядом на жизнь.

– новая звезда стендап-сцены с уникальным взглядом на жизнь. Дима Махмудов – полюбившийся многим комик, который не боится делиться своим мнением.

– полюбившийся многим комик, который не боится делиться своим мнением. Андрей Куценко – опытный комик с тонким юмором, который заставляет задуматься.

– опытный комик с тонким юмором, который заставляет задуматься. Рика Ли – талантливая артистка, чьи шутки точно попадут в точку.

О спектакле

Это не просто шоу, это настоящая возможность взглянуть на мир с другой стороны. Комики делают акцент на темах, о которых многие предпочитают умалчивать. Каждый номер будет насыщен ироничными наблюдениями, жизненными ситуациями и смелыми размышлениями.

Не пропустите!

Этот вечер обещает быть заполненным смехом и энергией. Забудьте о повседневной суете и приходите на стендап, который не оставит вас равнодушным. Исследуйте границы шуток и свободно открывайте новые горизонты юмора!