StandUp Терапия. Съемки концерта
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Комики на грани дозволенного в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу, где комики шутят о том, о чем обычно не принято говорить. В этот вечер вы сможете услышать острые и актуальные темы, которые взрывают умы и поднимают настроение.

Выступающие артисты

  • Витя Косачев – мастер абсурдного юмора, который заставит вас смеяться до слез.
  • Марта Егиазарова – новая звезда стендап-сцены с уникальным взглядом на жизнь.
  • Дима Махмудов – полюбившийся многим комик, который не боится делиться своим мнением.
  • Андрей Куценко – опытный комик с тонким юмором, который заставляет задуматься.
  • Рика Ли – талантливая артистка, чьи шутки точно попадут в точку.

О спектакле

Это не просто шоу, это настоящая возможность взглянуть на мир с другой стороны. Комики делают акцент на темах, о которых многие предпочитают умалчивать. Каждый номер будет насыщен ироничными наблюдениями, жизненными ситуациями и смелыми размышлениями.

Не пропустите!

Этот вечер обещает быть заполненным смехом и энергией. Забудьте о повседневной суете и приходите на стендап, который не оставит вас равнодушным. Исследуйте границы шуток и свободно открывайте новые горизонты юмора!

21 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
18:00 от 1300 ₽

